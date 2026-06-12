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北高進入大紅線時代　楠梓史上最大案「遠雄蘴靚」爆預約潮

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▲遠雄建設推出楠梓大型住宅案「遠雄蘴靚」，基地距離捷運紅線都會公園站僅500公尺。（圖／遠雄提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄半導體產業鏈持續擴張，北高房市正式進入「捷運紅線時代」。遠雄建設看準楠梓台積電效應與紅線串聯優勢，推出楠梓史上最大案「遠雄蘴靚」，距離都會公園站約500公尺，從交通、產業到品牌一次到位，搶攻科技業與跨區通勤族，尚未正式公開就吸引大量預約賞屋。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩表示，隨著台積電進駐楠梓，加上ASML、輝達（NVIDIA）等國際大廠紛紛南下布局，高雄在「半導體S廊帶」政策加持下，城市轉型紅利正快速爆發，北高不再只是傳統住宅區，而是逐步轉型為結合產業、交通與生活機能的新核心。

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▲台積電進駐帶動北高房市升溫，遠雄看準捷運紅線與半導體產業鏈效應布局楠梓。（圖／遠雄提供）

尤其紅線沿線買盤接受度快速提升，往北可直達台積電、橋科等產業園區，往南串接漢神巨蛋、義享天地，以及未來極具想像空間的凹子底富邦BOT案、捷運R17世運站日勝生「京站」百貨等開發題材，讓紅線不只是交通軸線，更成為北高產業與商業機能延伸的關鍵廊帶。

遠雄瞄準北高「地段的珍稀性與不可複製性」，即將公開的「遠雄蘴靚」位於捷運紅線都會公園站旁的都會公園特區，是北高少見的大型開發案，也是楠梓有史以來最大案。

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▲高雄都會公園占地廣闊，是北高重要綠地，也是都會公園特區最大生活優勢之一。（圖／遠雄提供）

遠雄房地產行銷副總楊士瑩透露，都會公園特區僅約10.6公頃，半封閉式街廓具備少見的「世外桃源感」，與外圍車流形成天然區隔，保有安靜、紓壓的居住氛圍；但同時距離捷運都會公園站約500公尺，7分鐘內可上國道，10分鐘內可串聯主要產業園區，形成「動靜皆宜」的獨特地理條件，對講求生活品質的自住客相當具吸引力。

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▲都會公園特區位於高雄都會公園旁，擁有捷運、國道及產業園區串聯優勢，小環境鬧中取靜。（圖／遠雄提供）

更難得的是，基地廣達3795坪、取得難度高，遠雄在規劃上展現極大企圖心。為提升居住品質，全案採純住宅、零店面規劃，並以24%低建蔽率釋放生活空間，全區超過2800坪綠帶，其中約1200坪高隱私中庭花園、前後基地大幅度退縮，謙讓土地創造千坪綠園大道，讓生活與自然充分結合。

建築規劃採被動式設計，讓日照、通風透過建築的規劃手法，自然引導創造更舒適的生活條件，搭配約460坪豐富公設，讓社區生活更加豐盛，也讓公設與中庭綠意相互延伸，讓自然走進社區。

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▲隨台積電等科技大廠進駐，捷運紅線沿線住宅需求持續升溫。（圖／遠雄提供）

遠雄房地產行銷副總楊士瑩分析，都會公園特區周邊既有生活機能已逐步成形，鄰近楠梓市區、土庫商圈、都會公園與捷運站，日常採買、通勤與休閒機能皆可就近滿足。相較部分新興重劃區仍需等待商業機能成熟，該區具備安靜住宅環境與既有生活圈支撐，形成北高少見的完整機能。

除了交通題材外，「遠雄蘴靚」規劃1~3房，尚未正式公開，預約已相當踴躍。除原本楠梓在地自住、換屋客外，半導體產業鏈延伸出的工程師、供應鏈員工與跨區通勤族，也成為區域新興購屋主力。遠雄房地產行銷副總楊士瑩說：「這類客群對交通效率、生活機能與居住品質要求更高，也讓捷運紅線沿線住宅能見度快速升溫。」

【遠雄蘴靚】楠梓捷運R21站旁
預約專線：0800-502-555
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關鍵字：高雄房市楠梓台積電遠雄蘴靚捷運紅線半導體產業AI

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