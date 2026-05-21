他自曝買下33億頭城「阿拉伯宮」　業者笑回交易現況

記者陳筱惠／綜合報導

位於宜蘭頭城外澳濱海公路，牆後圓頂、拱窗造型的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，近期驚傳已經出售，且價格高達25億元，經手業者則笑著表示：「尚未正式成交。」

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▲宜蘭頭城的「阿拉伯宮」，曾經開價33億元，近期驚傳已經出售，且價格高達25億元。（圖／記者游芳男攝）

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俗稱宜蘭「阿拉伯宮」的「榮梓博物館」，佔地2400坪，建物1375坪，為過去已故企業家林昭文所建造的「宮殿」，店內館藏無數，政商名流如李登輝、李遠哲、王永慶等都曾造訪，曾經開價33億元出售。

《ETtoday》過去也曾獨家開箱過這棟皇宮內部秘境，《獨／開箱33億頭城阿拉伯宮 金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光》，當時委託林昭文摯友、長拓不動產董事長林文進接手銷售，他說：「這棟建築就像一部地方傳奇，建物、內裝以及不可計算的藝術價值，開價來到15億元。」

▲現任財團法人中華民國商品條碼策進會執行長林暉在一場會議中自曝，花了25億元買進這棟白色宮殿，引起業界探究。（圖／記者陳筱惠攝）

不過近期驚傳買家出現，打破過去國際飯店物管、五星酒店的框架，由現任財團法人中華民國商品條碼策進會執行長林暉在一場會議中自曝，花了25億元買進這棟白色宮殿，引起業界探究。

實際與長拓不動產董事長林文進確認，對方笑說：「林暉執行長對這案非常積極，確實也有在談論個案，但實際上阿拉伯宮並未完整交易完成，因此不便多說。」對於25億元的價格，林文進說：「這是林暉執行長未來對此處的構想與預計整體花費的改建、改裝費用，並非實際的成交價格。」

▲俗稱宜蘭的「阿拉伯宮」的「榮梓博物館」館藏無數珍寶。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，據當時會議內容顯示，林暉想要將此處打造成繼台北101、總統府、阿里山之後的台灣第4大地標，更是將要發揚「星桂冠獎」，因此打算將阿拉伯宮整頓成國際頂級藝術家、演奏家、各國使節必訪的場域。

不過何時成交、多少價位成交？實際構想與改裝方式，林文進表示：「有完整的好消息，會再揭露。其他的就不便多說。」

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