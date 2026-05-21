10年房價指數大漲44%　平均月薪卻只增加8668元

▲台灣進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」困境。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

台灣進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」困境，10年來住宅價格指數大漲44.5%，但勞工平均經常性月薪僅微幅增加8668元、增幅約22.1%，薪資漲幅明顯追不上房價。同時，總生育率也明顯下滑。

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中信房屋研展室彙整內政部資料發現，台灣社會顯然已經進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」的困境，數據顯示，10年來全台住宅價格指數大漲44.5%，但勞工平均經常性月薪僅微幅增加8668元、增幅約22.1%，薪資漲幅明顯追不上房價。

與此同時，台灣總生育率也降至0.695人，也就是說女性一生平均生不到0.7個小孩，創下歷史新低。許多人光是為了擁有一間安身之所，就已耗盡半生積蓄，在這種情況下，不是不想生小孩，而是真的不敢生。

▲近10年房價、薪資、生育率變化。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋研展室副理莊思敏坦言：「對於口袋不深的小資族群來說，就算勉強存夠頭期款，後續仍得背負長達30、40年的房貸負擔，每月光是房貸支出，就已占去大部分家庭收入，若再疊加育兒、教育等龐大開銷，財務壓力勢必會大大加重，壓抑了生育意願。」

莊思敏表示：「台灣當前面臨的挑戰，恐怕早已不只是少子化本身，還有未來人口結構失衡可能帶來的隱憂，包括勞動力不足、高齡化加速、內需市場萎縮等等，都會進一步影響整體經濟發展與社會運作。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「少子化是否將造成房價走跌，是一個常拿來被討論的話題，就目前來看房價並無因此下跌，而放眼未來，也很難造成房價崩跌，但會出現更明顯的城市集中現象，蛋黃區保值、外圍地區居住需求降低，房價也可能隨之下降。」

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