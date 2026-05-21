繳不出房租！男子竟協議房東「性侵妻女」抵租金　下場慘了

▲男子的未成年女兒也在這場交易裡被性侵。（翻攝自Freepik）

圖文／鏡週刊

印度古吉拉特邦（Gujarat）莫爾比（Morbi）一名男子因積欠4個月的房租，無力償還下竟涉嫌與房東達成協議，用妻子與未成年的女兒「肉體抵房租」換取免繳租金，消息曝光震驚各界。

根據印度NDTV媒體報導，這家人原居住於古吉拉特邦的蘇倫德拉訥格爾（Surendranagar），為了謀生大約半年前搬遷至莫爾比，並以每月2,000盧比（約合新台幣656多元）的價格租屋，不過家庭經濟仍面臨嚴重困境，並拖欠長達4個月的房租。

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怎料，該家人的爸爸竟與房東達成協議，多次放任房東性侵妻女來抵銷所積欠的租金，妻子的母親得知後，憤而報警全案才得以曝光。涉案的父親與房東均已被警方逮捕歸案。

印度警方也證實，受害少女的父親與房東共同策劃這起性侵案，目前持續追捕涉及此案的第3名嫌犯。

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