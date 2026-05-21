中工經營權正式變天！　寶佳代表鄭斯聰任董事長

▲中工（2515）經營權正式變天！今日股東會改選7席董事，寶佳拿下4席。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）經營權正式變天！今日股東會改選7席董事，寶佳拿下4席，分別為鄭斯聰、顏明宏、陳世洋、林鴻達。今日股東會有許多手掛臂章的糾察員出現，但氣氛平和。會後董事會結果也出爐，由寶佳代表、大華建設董事長鄭斯聰上任中工董事長。

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中工經營權之爭在去年10月浮上檯面開打，過程中，中工與寶佳雙方砲火猛烈。一路到今年4月20日，中工董座周志明、堡新董座鄭斯聰、威京代表沈慶光握手大和解，時隔1個月周志明辭職董事長。

今（21日）中工召開股東會，出現很多手掛臂章的糾察員，維持現場秩序，現場不開發媒體進場，媒體需到隔壁房間收看直播。

▲中工股東會現場出現很多手掛臂章的糾察員，維持現場秩序。（圖／記者項瀚攝）

本次股東會由獨董葛樹人代理主持，一開始葛樹人就表示：「中工這幾年有很多新聞，前段時間也曾與合作夥伴出現言語交鋒，但已順利落幕，請大家拭目以待，這樣的組合一定會帶給中工股東更大的獲益。」

今日重頭戲就是中工全面改選4席董事及3席獨立董事。普董為寶佳陣營的鄭斯聰、顏明宏，以及中工原公司派的陳昭龍、黃翔龍。獨董3席則為寶佳陣營的陳世洋、林鴻達，以及公司派的紀凱峰。會後董事會結果出爐，由鄭斯聰上任中工董事長。

今日股東會相當平和，除了兩位「職業股東」仍不斷各種長篇發言外，沒有拖到太多時間，股東會在近11點時結束。小股東期許：「雙方可以和平共處。」

中工2025年合併營收達207.1億元、年減13.11%，歸屬母公司淨利6.3億元、年減11.3%，EPS（每股純益）為0.4 元，較前年度的0.45 元減少0.05元。會中通過配發0.5010元股票股利。

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