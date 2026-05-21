「全台最大LaLaport」外牆掛招　周邊第1棟住宅開價曝光

▲台灣第3座「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」巨型招牌首度掛上外牆，宣告東高雄最大商場進入開幕倒數。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄第3家漢神百貨還沒完工，「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」巨型招牌首度掛上外牆，宣告東高雄最大商場進入開幕倒數。這座全台最大LaLaport百貨位於鳳山國泰重劃區，周邊連1棟住宅都還沒有，有建商準備推出區域首案，開賣時程也跟著曝光。

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三井集團斥資百億元，在鳳山國泰重劃區打造「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」，結合購物、餐飲、娛樂等一站式體驗。該商場為台灣第3座LaLaport，原先預計今年第3季開幕，三井不動產集團曾在上梁時表示，最快今年底、最慢2027年第1季開幕，不過仍須視執照與工程進度調整。

近期建物外牆落架，並首度掛上8面巨型「LaLaport」招牌，由於白色量體相當醒目，不少在地人路過直呼「真的快開了」，也讓高雄大型商場議題再度升溫。

▲台灣第3座「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」是全台最大LaLaport百貨，位於鳳山國泰重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

「LaLaport高雄」規劃地上7層、地下2層，總面積約6.2萬坪，店舖面積約2.1萬坪，屆時開幕後，量體將一舉超越義大世界購物廣場與SKM Park，僅次於夢時代，在漢神3館完工前，暫居高雄第二大購物中心。

華友聯集團董事長陸炤廷表示，鳳山是高雄人口最大的行政區，但建城200年來缺乏大型全客群商場，消費人潮只能往外移。「LaLaport高雄」進駐後，憑藉日系品牌、餐飲娛樂與停車空間，預料一舉囊括東高雄、屏東的消費客群。

國泰重劃區完工至今，該區1棟住宅都沒有已話題不斷，插旗該區的有華友聯、聯上等建商。陸炤廷表示，華友聯將推出區域首案，鎖定換屋客層，均規劃3房，預計配合LaLaport開幕時程，最快明年第2季進場銷售，目前開價未定。陸炤廷說：「目前在當地仍有約4000坪土地庫存，未來推案規劃仍在評估中」，外界預估首案開價也要6字頭，創房價定錨效應。」

▲「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會監事召集人理事鄭啟峯表示，目前LaLaport周邊仍以公共設施為主，有高雄市議會，同時緊鄰高雄捷運橘線鳳山西站，未來捷運黃線預計也將通過該區，並鄰近衛武營國家藝術文化中心、慈濟園區，距離國道一號約5分鐘車程，地段位置相當精華，

附近為成熟商圈，多為一般透天店面、國宅，釋出量相當少，交易並不熱絡，但價格已有一定支撐，透店總價至少1500萬元起跳，若是臨路產品，土地單價可達每坪70萬元，國宅總價也從LaLaport動工前300~400萬元漲到現在約500~600萬元，已有一波漲幅。

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