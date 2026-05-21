文心路最貴店面命運多舛　韓系婚紗名店僅開2年悄撤出

▲位於捷運市政府站旁的「總太東方帝國」豪宅社區前方的獨棟4層樓店面開價82萬招租，稱霸文心路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期文心路上出現整條路開價最高物件！位於捷運市政府站旁、文心路二段上的「總太東方帝國」豪宅社區前方的獨棟4層樓店面，近期再度掛牌招租，月租開價82萬元（含16個車位），專家精算後認為相當符合行情。

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文心路上出現整條路開價最高物件，「總太東方帝國」豪宅社區前方的獨棟4層樓店面，這棟超貴店面，過去也有大咖房客，最初是中國信託，在2012年該社區落成後，就將「市政分行」設於此，一租就是7年，直到2019年中信金控於台中市西屯區惠中路自建的「中信金控台中金融大樓」落成，中國信託才將市政分行遷走。

而中信搬走後，屋主於2020年9月啟動招租，但500坪以上的整棟店面、加上月租逼近百萬元的高門檻，空置期一拖就是好幾年。直到2023年第4季，才終於迎來婚紗品牌「韓國藝匠Artiz Studio」，2024年初正式對外營業，但韓國藝匠台中店僅撐了約2年，已於2026年4月間悄然歇業。

▲547坪的整棟獨棟店面，適合的承租客群非常明確，主要鎖定企業總部、精品旗艦店、醫美產業等。（圖／記者陳筱惠攝）

近期該物件再度對外招租，以月租82萬元稱霸文心路，對此住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮指出：「以這棟物件的坪數規模來看，547坪的整棟獨棟店面，適合的承租客群非常明確，主要鎖定企業總部、精品旗艦店、醫美產業等，加上附有16個平面車位，對於注重客戶隱私的產業來說，條件格外合適。」

謝德亮進一步分析：「就七期店面租金行情來看，目前每坪月租大致落在1500元～2000元之間，若是坪數較小、地段更精華的物件，有機會拉高到每坪2500元，以這棟物件的規模換算，開價月租82萬元、含16個車位，租金水準與市場行情相符合。」

回顧社區歷史，「總太東方帝國」2012年落成時，就以豪華且多元的公設驚艷七期，大門兩側設計獨棟店面也是一大特色，剛完工就吸引台新銀行、中國信託兩大金融機構進駐，就近服務高資產客戶，而台新銀行仍營運至今。

經查，這棟超貴店面的主人，其實是台中知名工業大戶、新英機械廠股份有限公司，該公司在2012年6月就入手該店面，根據謄本上抵押設定，推估新英機械廠當年買進總價落在4億元上下。

據知情人士透露，該店面月租金曾一度高達百萬元，但因過去曾空租多年，如今開價82萬元，也算「校正回歸」，但若順利租出，以月租82萬元、年租金984萬元計算，對比房東入手價，扣除各項税賦與成本等，實質淨投報率可能僅剩1.5%上下。

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▲以月租82萬元、年租金984萬元計算，對比房東入手價，扣除各項税賦與成本等，實質淨投報率可能僅剩1.5%上下。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）