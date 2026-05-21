桃園女富豪加價3751萬　捧1.33億買秋紅谷豪宅

▲台中七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」2026年首筆交易，就創驚人天價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」2026年首筆交易，就創驚人天價，一名來自桃園女富豪，近期以總價1億3300萬元豪氣出手，現金買下中高樓層，讓原屋主笑收3751萬元差價。

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台中七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」2026年首筆交易值再度擦亮了「寶輝秋紅谷」七期豪宅王的招牌，更一舉讓原屋主帳面進帳3751萬元，在成屋市場一片慘淡下，幾乎坐穩2026年台中「成屋加價排行榜」第1名。

根據《OpenData》資料揭露，該筆交易位總坪數高達198.2坪，包含27.1坪車位，原屋主於2012年取得總價9549萬元，當時每坪單價折算僅約53萬元，持有14年後，轉手桃園女富豪，漲幅39.3%。

▲近期七期市場交易量雖然不若前幾年熱絡，但真正具資產實力的買方，反而開始趁市場盤整期積極看屋。（圖／記者陳筱惠攝）

在房市政策管制、豪宅限貸令高壓之下，該物件還有如此驚人的獲利表現，群義房屋文華甘心加盟店温峻豪分析：「這次吸引富豪跨區出手的關鍵原因，除了該案正對3萬坪秋紅谷生態公園第一排，高樓層具備無限棟距與綠意景觀外，建商品牌在台中豪宅圈具有極高的指名度與身分象徵，近期七期市場交易量雖然不若前幾年熱絡，但真正具資產實力的買方，反而開始趁市場盤整期積極看屋。」

七期房仲謝兒政認為：「該戶並未揭露車位價格，以過去車位取得價480萬元來計算，單價落在75萬元，落在社區行情價格，單總價其實相當合理，尤其是該路段堪稱全台中最貴地段，最新預售單價來到140萬元，在新案價格持續墊高之下，反而讓不少高資產族群認為，現階段中古豪宅出現相對價值。」

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