ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣山葉機車轉手永康資產　音樂界大咖砸4.1億買下

▲▼ 永康,三葉,加油站,中正南路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台灣山葉機車（YAMAHA）旗下最頂級通路YSP（Yamaha Super Plaza）永康店根據最早街景地圖，開店至少17年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣山葉機車（YAMAHA）旗下最頂級通路YSP（Yamaha Super Plaza）永康店，屋主就是台灣山葉機車，持有長達36年，去年10月以4.1億轉手，為永康近2年最高總價交易。新買家為台灣第1間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義入手。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣山葉機車（YAMAHA）旗下頂級銷售與保修通路 YSP 永康店，位於中正南路，根據最早街景地圖，開店至少17年，緊鄰的山隆永康加油站，2店去年一起悄悄換手，目前均正常營業中。實登揭露，該筆交易於去年10月成交，總價高達4億1152.2萬元，為永康近2年最高總價的建物交易。

據查，屋主均為台灣山葉機車，該地1989年就取得，地坪達1088.95 坪，土地使用分區為乙種工業區，換算地價約37.8萬元，而新買家為台灣第一間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義入手。在音樂產業深耕多年，如今跨足大型不動產布局。

不只永康，五齊去年10月也大手筆砸下44.01億元，買下土地近2.5萬坪的山葉機車過嶺廠房，以及3億634萬元入手的YAMAHA中和機車據點，再加上永康店，總共以約51億元，一次打包帶走三葉3據點，在地推測應屬整包資產處分。

永慶不動產六甲頂西門加盟店店東嚴勇德表示，永康店雖然土地使用分區為乙種工業區，但位於中正南路三角窗，基地面積超過千坪，又鄰近北外環道路系統，實際具備的已不是傳統工業地價值，而是「大型展示型店面」效益。

▲▼ 永康,三葉,加油站,中正南路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中華路、中正南路是台南重要商業幹道，近年包括汽機車展示中心、企業總部都集中在該路段，形成明顯群聚效應。（圖／記者張雅雲攝）

嚴勇德指出，中正南路沿線串聯西門路、小北路、中正北路，一路都是台南重要商業幹道，近年包括汽機車展示中心、企業總部、品牌旗艦店都集中在該路段，形成明顯群聚效應。雖然地目屬工業區，但不少物件早已非工廠用途，而是兼具大型展售空間使用。

嚴勇德，目前永康傳統工業區確實受缺工、關稅與產業轉型影響，部分純工業用途廠房買氣偏弱，但像中正南路這類具備商業展示效益的大型基地，市場接受度完全不同，「買家入手這種地，看的已經不是工廠，而是品牌展示、企業總部甚至長期資產配置價值。」

目前中正南路沿線土地行情普遍已站上4字頭，部分建地型產品甚至可達每坪50萬元以上，該筆成交價也算略低於區域行情。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，該案本身具有正面主要幹道優勢，且位於中華路、中正南路交叉路口，本身如為大型量販店、車商進駐，能為業者帶來大面積廣告曝光，更由於位處交通要道，人流與車流齊聚，有望為店家帶來極大效益，因此能受到投資商青睞。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：永康山葉機車双燕樂器永康店中正南路台灣山葉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣山葉機車轉手永康資產　音樂界大咖砸4.1億買下

台灣山葉機車（YAMAHA）旗下最頂級通路YSP（Yamaha Super Plaza）永康店，屋主就是台灣山葉機車，持有長達36年，去年10月以4.1億轉手，為永康近2年最高總價交易。新買家為台灣第1間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義入手。

31分鐘前

淡江大橋通車挹注區域利多　東森150億恩典大樓布局林口新地標

淡江大橋12日正式通車，北台灣交通路網再添重大建設利多，淡水、八里與林口生活圈整合效益備受市場關注。由東森集團斥資150億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓（Grace Tower）」，位於林口核心區、鄰近機場捷運A9林口站，在淡江大橋通車、林口交流道改善工程及新桃林線規劃帶動下，區位與產業連結優勢持續升級。市場認為，隨著AI產業、國門經濟與軌道建設逐步到位，林口正由住宅生活圈轉向新世代商務聚落，也讓東森此次布局作為區域指標開發案的戰略價值進一步受到關注。

1小時前

中工經營權正式變天！　寶佳代表鄭斯聰任董事長

中工（2515）經營權正式變天！今日股東會改選7席董事，寶佳拿下4席，分別為鄭斯聰、顏明宏、陳世洋、林鴻達。今日股東會有許多手掛臂章的糾察員出現，但氣氛平和。會後董事會結果也出爐，由鄭斯聰上任中工董事長。

1小時前

文心路最貴店面命運多舛　韓系婚紗名店僅開2年悄撤出

七期文心路上出現整條路開價最高物件，位於捷運市政府站旁、文心路二段上的「總太東方帝國」豪宅社區前方的獨棟4層樓店面，近期再度掛牌招租，月租開價82萬元（含16個車位），專家精算後認為相當符合行情。

2小時前

桃園女富豪加價3751萬　捧1.33億買秋紅谷豪宅

七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」2026年首筆交易，就創驚人天價，一名來自桃園女富豪，近期以總價1億3300萬元豪氣出手，現金買下中高樓層，讓原屋主笑收3751萬元差價。

3小時前

「全台最大LaLaport」外牆掛招　周邊第1棟住宅開價曝光

高雄第3家漢神百貨還沒完工，「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」巨型招牌首度掛上外牆，宣告東高雄最大商場進入開幕倒數。這座全台最大LaLaport百貨位於鳳山國泰重劃區，周邊連1棟住宅都還沒有，有建商準備推出區域首案，開賣時程也跟著曝光。

4小時前

繳不出房租！男子竟協議房東「性侵妻女」抵租金　下場慘了

印度古吉拉特邦（Gujarat）莫爾比（Morbi）一名男子因積欠4個月的房租，無力償還下竟涉嫌與房東達成協議，用妻子與未成年的女兒「肉體抵房租」換取免繳租金，消息曝光震驚各界。

4小時前

他自曝買下33億頭城「阿拉伯宮」　業者笑回交易現況

位於宜蘭頭城外澳濱海公路，牆後圓頂、拱窗造型的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，近期驚傳已經出售，且價格高達25億元，經手業者則笑著表示：「尚未正式成交。」

5小時前

10年房價指數大漲44%　平均月薪卻只增加8668元

台灣進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」困境，10年來住宅價格指數大漲44.5%，但勞工平均經常性月薪僅微幅增加8668元、增幅約22.1%，薪資漲幅明顯追不上房價。同時，總生育率也明顯下滑。

6小時前

新北第二行政中心紅利成形　「寶石敦岳」搶占三重左岸核心席位

在城市的發展軸線上，真正能被稱作「地王」的土地，從來不是單一條件所能成就，而是多項核心價值交織而成的結果－稀有且完整的大基地規模、高辨識度的角地與臨路條件、成熟便捷的交通機能，以及與重大建設核心之間的緊密連動，缺一不可，方能凝鍊出無可取代的區域價值。

7小時前

【被翻牌啦！】寵物店貓貓「強制寵幸男友」 雙手抱緊緊瘋狂爭寵XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他自曝買下33億頭城「阿拉伯宮..

房東要求遷離！25年女租客拒搬..

繳不出房租！男子竟協議房東「性..

頂下店面才知無法辦營登！澳門男..

高雄「前第一豪宅」又見法拍戶　..

西門町「in89豪華戲院」月底..

倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥..

全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這..

「餐飲孤島」地王角地租出！　燒..

「全台最大LaLaport」外..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台灣山葉機車轉手永康資產　音樂..

東森150億恩典大樓布局林口新..

中工經營權正式變天！　寶佳代表..

文心路最貴店面命運多舛　韓系婚..

桃園女富豪加價3751萬　捧1..

「全台最大LaLaport」外..

繳不出房租！男子竟協議房東「性..

他自曝買下33億頭城「阿拉伯宮..

10年房價指數大漲44%　平均..

「寶石敦岳」搶占三重左岸核心席..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366