台灣山葉機車轉手永康資產　音樂界大咖砸4.1億買下

▲台灣山葉機車（YAMAHA）旗下最頂級通路YSP（Yamaha Super Plaza）永康店根據最早街景地圖，開店至少17年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣山葉機車（YAMAHA）旗下最頂級通路YSP（Yamaha Super Plaza）永康店，屋主就是台灣山葉機車，持有長達36年，去年10月以4.1億轉手，為永康近2年最高總價交易。新買家為台灣第1間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義入手。

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台灣山葉機車（YAMAHA）旗下頂級銷售與保修通路 YSP 永康店，位於中正南路，根據最早街景地圖，開店至少17年，緊鄰的山隆永康加油站，2店去年一起悄悄換手，目前均正常營業中。實登揭露，該筆交易於去年10月成交，總價高達4億1152.2萬元，為永康近2年最高總價的建物交易。

據查，屋主均為台灣山葉機車，該地1989年就取得，地坪達1088.95 坪，土地使用分區為乙種工業區，換算地價約37.8萬元，而新買家為台灣第一間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義入手。在音樂產業深耕多年，如今跨足大型不動產布局。

不只永康，五齊去年10月也大手筆砸下44.01億元，買下土地近2.5萬坪的山葉機車過嶺廠房，以及3億634萬元入手的YAMAHA中和機車據點，再加上永康店，總共以約51億元，一次打包帶走三葉3據點，在地推測應屬整包資產處分。

永慶不動產六甲頂西門加盟店店東嚴勇德表示，永康店雖然土地使用分區為乙種工業區，但位於中正南路三角窗，基地面積超過千坪，又鄰近北外環道路系統，實際具備的已不是傳統工業地價值，而是「大型展示型店面」效益。

▲中華路、中正南路是台南重要商業幹道，近年包括汽機車展示中心、企業總部都集中在該路段，形成明顯群聚效應。（圖／記者張雅雲攝）

嚴勇德指出，中正南路沿線串聯西門路、小北路、中正北路，一路都是台南重要商業幹道，近年包括汽機車展示中心、企業總部、品牌旗艦店都集中在該路段，形成明顯群聚效應。雖然地目屬工業區，但不少物件早已非工廠用途，而是兼具大型展售空間使用。

嚴勇德，目前永康傳統工業區確實受缺工、關稅與產業轉型影響，部分純工業用途廠房買氣偏弱，但像中正南路這類具備商業展示效益的大型基地，市場接受度完全不同，「買家入手這種地，看的已經不是工廠，而是品牌展示、企業總部甚至長期資產配置價值。」

目前中正南路沿線土地行情普遍已站上4字頭，部分建地型產品甚至可達每坪50萬元以上，該筆成交價也算略低於區域行情。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，該案本身具有正面主要幹道優勢，且位於中華路、中正南路交叉路口，本身如為大型量販店、車商進駐，能為業者帶來大面積廣告曝光，更由於位處交通要道，人流與車流齊聚，有望為店家帶來極大效益，因此能受到投資商青睞。

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