中東局勢隱憂！日本爆「交屋延後潮」　壁紙、磁磚全受影響

▲由於伊朗局勢發展引發擔憂，恐進一步波及住宅建材與設備採購。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

由於伊朗局勢發展引發擔憂，恐進一步波及住宅建材與設備採購，日本大批大型建商陸續向新成屋大樓的合約買方發出通知，坦言未來的交屋時間可能面臨延後。

石油衍生製品需求大 建商憂伊朗情勢衝擊採購

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據NHK報導，在住宅建築領域中，從壁紙、地板鋪設的磁磚，到施工所需的黏著劑與塗料等，均大量使用各式石油衍生製品。

各大建商表示，雖然現階段在建材與設備的掌握狀況上並無問題，但仍擔心若伊朗情勢持續發展，後續採購恐會受到衝擊。

兩大房產巨頭率先發書面通知 規格恐變更

為了提早因應，日本兩大不動產巨頭率先採取行動。三菱地所自上月中旬起、三井不動產自上月底起，已陸續透過書面等方式通知新成屋大樓的簽約買方，表示交屋時間可能延後，同時也在通知中傳達了設備規格未來可能會有所變更的訊息。

此外，東急不動產控股與東京建物也同樣向買方發出了交屋時間可能延後的通知。

部分建商暫無立即交屋建案 允諾未來視情況迅速通知

另一方面，住友不動產與野村不動產指出，由於目前近期內並沒有即將迎來交屋的新成屋建案，因此暫未發出相關通知；但兩家公司也允諾，未來若出現預期會延期交屋的物件，將會迅速與買方聯繫。

各大建商透露，雖然截至目前為止，實際上還沒有發生因本案而真正延後交屋的案例，但考量到在目前的國際局勢下，許多買方都會擔心能否如期入住，因此決定採取這樣的因應措施。