新加坡男女合買4600萬房分手　男方主要出資「只獲1％產權」

▲男女共同買房之後分手，男方為主要出資人，但女方獲判保留99%產權。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一對男女交往時，為了方便男方日後購買第二間房子時可以避開額外買方印花稅，故意以「99對1」的比例登記購買一間公寓，沒想到兩人買房不到一年就分手，隨後更為了產權分配鬧上法庭。已知這間房子的主要出資人為男方，但最終女方獲判可保留99%產權。

聯合早報報導，36歲男子吳興榮與39歲女子黃美麗2018年交往，並在2019年12月以186萬5000新幣（約新台幣4600萬元）買下武吉知馬區私宅項目「翠樂苑」，由女方持有99%權益、男方持1%。兩人原本計畫等男方準備買第二套房時，再將這1%權益轉讓；兩人當時規劃藍圖是想要擁有2間房子，一處作為住處、一處拿來出租。

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這項交易在2020年3月完成，男方承擔更多的公寓款項，但兩人卻在2020年11月宣告分手。吳興榮在2023年採取法律行動，要求法院按照實際的出資比例，重新分配並判他持有公寓71%的實際權益。

儘管男方為主要出資者，但根據最高法院上訴庭發表判詞表示，有足夠證據顯示雙方當初是讓女方持有99%實際權益，因此判定女方可保留99%產權。