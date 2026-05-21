鄭斯聰接中工董座「營建股罕見兼任」　改選名單洩下一步





▲中工（2515）經營權正式變天，寶佳人馬鄭斯聰（左）上任董座大位 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）經營權正式變天，寶佳人馬鄭斯聰上任董座大位。同時，他現在也是大華建設董座，但該公司6月26日也將董監事改選，觀察候選人名單中沒有鄭，因此他應將卸任，專心中工業務。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

中工（2515）經營權正式變天，今（21日）股東會改選7席董事，寶佳拿下4席，分別為鄭斯聰、顏明宏、陳世洋、林鴻達。會後董事會結果也出爐，由寶佳代表鄭斯聰上任中工董事長。

同時，鄭斯聰也是現任大華建設董事長。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「印象中，過去台灣上市櫃建商中，沒有同1人身兼2間公司董事長的狀況，董事長責任重大，身兼2間實在太累了。」

分析師丁彥鈞：「同1人身兼2上市櫃公司董事長，只要符合相關競業禁止等規定，實務上是可行的。」

丁彥鈞表示：「放眼全台上市營建股，很少有同1人身兼2間公司董座，目前若硬要說，應只有上曜（1316）及斐成（3313），兩間公司在公開資訊觀測站的主要業務，都是住宅及大樓開發租售業務，董事長皆為張祐銘。」

今年大華建也要董監事改選，將在6月26日召開股東會。觀察已公布的名單中，鄭斯聰未入列，也意味著他將卸任大華建設董座。

法人分析：「鄭斯聰卸任大華建董座，可能是寶佳自2020年接手大華建後，經營成果不錯、公司上了軌道，階段性任務完成，接下來就好好專心經營中工的任務。」

▲中工（2515）今（21日）召開股東會，寶佳拿下4席董事 。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開