投資型「全配」套房重出江湖　專家勸：慎防報酬率糖衣陷阱

▲租屋人口密集、新建案推案量少的台中北區、中區出現不少主打「收租效益」的投資型預售屋。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

鄰近一中商圈的北區、中區近期出現不少主打「收租效益」的投資型預售屋，標榜全室裝修與家電。專家提醒，除注意個案條件之外，應再細算真實租金報酬率。

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投資型套房重現江湖，且推出個案集中在中區、北區、逢甲等擁有學生支撐又有成熟機能的地方，目前線上有「致富聯盟2」，主打高投報的「收租雙套房」，總價968萬元起，雲極「鉑金大道」同樣規劃頂級套房並含代租代管服務，西屯區有「逢甲101 No.2」、「逢甲301」規劃8~13坪，總價698萬元起。

以位於三民路、光復路口的「致富聯盟2」為例，基地前身為區域頗富盛名的金陵蛋糕店，規劃19~22坪雙獨立套房的產品。福寶建設特助陳學誼表示：「投資型套房產品必須配置全室傢俱、家電，連窗簾、書桌、廚具都應有盡有，此次特別提供3種裝修風格可挑選，搭配AI智能包裹系統、大型洗烘衣機等，達到房東交屋收租、房客皮箱入住的便捷。」

▲主打高投報的收租雙套房的「致富聯盟2」基地前身為頗負盛名的金陵蛋糕店。（圖／翻攝自Google Maps）

陳學誼說：「目前中區、北區這樣大全配的新式套房，租金約1.6萬元，尤其年輕租客與外地就業人口，更重視生活便利性與入住體驗，加上租補政策利多，進一步降低實際租屋負擔，使得這類產品在市場上的接受度明顯提升。」

不過，對於投資型產品，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「投資型套房產品供給增加，反映市場對租屋需求仍具一定支撐。不過，這類產品雖具低總價、低門檻優勢，投資人除應慎選地段與個案條件，也要留意是否具備包租代管機制。」

此外，徐佳馨也提醒，不少建案在廣告宣傳時，會以「自備款」作為投資報酬率計算基礎，藉此放大投報數字，實際投資時仍應回歸購屋總價與完整持有成本仔細評估，才能真正看出投資效益。

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