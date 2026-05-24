現在是購屋最佳時機？專家揭殘酷事實：關鍵在現金流與地段

▲專家認為，目前是不是最佳購屋時機點，主要在出手動機，投資型買房應保守看待，自住民眾與其等最低點進場，更應先評估自身需求及現金流、貸款能力，才能把握出手時機。（圖／CTWANT）

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房市進入谷底，名嘴、專家近期皆釋放「現在是進場好時機」的訊息，網紅「竹科張太太」蔡靜瑜即指出，這個說法不完全正確，現在「不一定」每個人都適合買房，目前房市多處於盤整或買方議價空間增加的階段，對有自住需求、資金穩定的人來說，現在可能是可以認真看房的時間點。

蔡靜瑜擁有地政士及財務規劃師雙證照，經常在社群分享理財與房地產經驗。她認為，如果你是首購、自住，重點不是等到最低點，而是確認自己的現金流、貸款能力，且房地產很難精準抓到最低價，能在合理價格、合適地段買到適合的房子，通常就已經算是「好時機」，避免因為等待完美時機而錯過議價空間。

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如果是投資型買房，蔡靜瑜認為應該要更保守看待，因為利率、政策、區域供給和景氣變化都會影響投資報酬。以目前環境來看，比起追求「現在是不是最低點」，更重要的是選對區域、產品和價格。

而對於首購、小資族的自住客來說，預售屋常被認為是較容易入手的選擇。她解釋，最大原因是資金壓力較小，相較於購買新成屋或中古屋，預售屋通常可以分階段付款，頭期款不必一次到位，對剛開始累積資產、手上現金還不夠充裕的人特別友善。

第二個優勢是選擇多。比起成屋只能挑區域或社區釋出的剩餘物件，買預售屋的好處是，當你看準一個地點或社區，通常能先挑樓層、座向、格局，這是購買成屋很難提供的彈性。

第三個理由是比較容易鎖住未來價格。她解釋，在建案還沒完工前先簽約，等於把成交價格先定下來，之後就算建築成本上升，買方通常不會再被要求加價，對看好區域長期發展的人來說，這是一種提前卡位的方式。

第四個面向是規劃感更強。等交屋的期間可以慢慢準備搬家、設計裝潢與資金配置；甚至還能做客變，把格局或建材調整得更符合自己的生活習慣，如果你重視的是「把房子變成自己理想的樣子」，預售屋往往比直接買成屋更有主導權。

而地點的選擇尤其重要，踏取國際開發協理藍德義提醒，口袋深度若夠，購屋地點仍應盡量向蛋黃區靠攏，以新北為例如三重仁義重劃區、三重左岸重劃區、板橋江翠北側重劃區……等，這類規模不大、發展速度快的蛋黃區重劃區，除了交通便利、生活機能已成形外，以歷史房價表現來看，也更加抗跌保值。

甲山林房地產理財中心也指出優勢，第一、地段有外溢性。這幾個重劃區都與北市一橋之隔，不僅距離成熟生活圈不遠，對雙北通勤族來說接受度高，通常比更外圍的重劃區更容易保值與轉手。

第二、供給不算大，稀缺性較強。以仁義重劃區來說，面積不大、開發相對集中，這代表新案數量不會無限增加；在需求穩定的情況下，稀缺供給通常有助於撐住價格。再加上其房價為北士科的1/2價，對於許多想卡位雙北核心外溢需求的買方來說，仍具價格相對優勢。

第三，買盤結構偏自住，價格比較有支撐。這幾年新北房價也上漲不少，投資客出走，吸引的多是首購、換屋與台北外溢族群，不是純炒作型市場，當買盤以實住需求為主時，房價波動通常比較不容易失控，也比較有利長線持有。

但藍德義仍提醒，現在進場購屋有機會增值，但不是穩賺，關鍵在於是否「長抱」，畢竟目前還有房地合一稅，「持有不夠久、短期就脫手，很可能有賺也等同沒賺！」

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