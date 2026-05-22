「復活鼎山夜市」引熱議　一查大咖地主持有近30年





▲國民黨高雄市長參選人柯志恩競選文宣，將已歇業12年的「鼎山夜市」標示在市政願景地圖上，引來綠營猛烈砲火。（圖／議員張博洋提供）

記者張雅雲／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩競選文宣，將已歇業12年的「鼎山夜市」標示在市政願景地圖上，引來綠營猛烈砲火。據查，該夜市現址目前為寶雅鼎山店，而當初夜市收攤時，在地盛傳鼎山夜市收攤後「被建商買走」，根據地籍資料，該地由吉南工業從1998年持有至今。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯志恩近日市政願景文宣，將已歇業12年的鼎山夜市標示在地圖中，引發在地熱議，無黨籍議員張博洋21日赴夜市舊址痛批，目前舊址早已改為寶雅鼎山店、寵物公園鼎山店，現場早已看不到昔日夜市景象。

2014年鼎山夜市因租約到期熄燈，當時地方盛傳是因為地主賣地給建商，夜市才會結束營業。不過12年後實際地籍調閱資料發現，土地自1998年起即為吉南工業持有至今，建物則於2016年首次登記，同樣登記在吉南工業名下，至今未出現交易移轉紀錄。





▲實際地籍調閱資料發現，土地自1998年起即為吉南工業持有至今。（圖／議員張博洋提供）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，鼎山夜市退場後，並非如外界傳聞由建商接手整合開發，而是地主長期持有並轉作商業使用。該區屬於發展成熟的鼎山商圈，雖缺乏大型重劃題材，但人口密集、車流穩定，近年商業型態已逐步從傳統夜市消費，轉向社區型零售與連鎖品牌進駐。

住商不動產高雄民族大順加盟店店長張政德表示，若以鼎山夜市當初範圍估算，基地面積合計約1162坪，以目前區域土地單價每坪約100~120萬元推估，土地市值約11.6億~14億元，堪稱愈放愈值錢。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開