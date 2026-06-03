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坤悅開發「名人講座」攜手黃國倫　用「夢想的力量」溫暖台中

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅名人講座」特別邀請到華語樂壇傳奇音樂製作人黃國倫親臨現場，以《夢想的力量》為題，展開一場關於愛、堅持與跨越逆境的心靈對話。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

深耕中部、以嚴選好宅與永續服務累積無數好口碑的品牌建商坤悅開發（5206），長年致力於社區營造，每年為住戶規劃多元的活動內容。已累積許多好評的「坤悅名人講座」，特別邀請到華語樂壇傳奇音樂製作人黃國倫，以《夢想的力量》為主題，與住戶分享一場關於愛、堅持與跨越逆境的心靈對話；報名期間就收到許多熱烈迴響，坤悅也首次開放非坤悅住戶報名參加，活動當日有超過150位坤悅住戶及熱情貴賓一同參與，現場座無虛席。

黃國倫老師用幽默風趣的口吻與動人的音樂故事，更獻唱了多首知名代表作，點燃了全場聽眾心中的夢想火花。尤其是分享他自身在築夢的路上從一名默默無聞的創作者，到創作出王菲《我願意》、辛曉琪《味道》等經典神曲的傳奇歷程。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台下坤悅住戶對黃國倫的分享皆產生強烈共鳴，現場掌聲與感動的淚水不斷。（圖／業者提供）

他坦言，追尋夢想的道路從來不是一帆風順，在締造輝煌紀錄前，也曾歷經沉寂與自我懷疑的低潮期。他說：「夢想不是看到希望才去堅持，而是堅持了，才會看到希望。」

他更生動地描述了當年如何在眾人不看好的情況下，毅然決然登上北京鳥巢挑戰萬人演唱會的熱血故事。黃國倫指出，「夢想的力量」來自於對內心熱愛的絕對純粹，以及面對未知時敢於跨出舒適圈的勇氣。

這番真摯的分享，讓台下不論是正值創業奮鬥期的青年，還是期望給下一代指引的父母甚至是教育工作者，皆產生強烈共鳴，現場掌聲與感動的淚水不斷。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲黃國倫更生動地描述了當年如何在眾人不看好的情況下，以「人生的都更計畫」來形容破釜沉舟後，追尋更高階段的圓滿。（圖／業者提供）

「夢想的力量」不局限於個人，黃國倫更以「人生的都更計畫」來形容破釜沉舟後，追尋更高階段的圓滿，也展現主辦方坤悅開發的立場，當建築不只是鋼筋水泥的堆疊，更是承載全家人夢想與幸福的容器。坤悅長期以來秉持著把「家」與「社區」做到最好的初衷，除了在建築工法與工程品質上精益求精外，更將心思放在交屋後的「社區營造」與「住戶關係經營」。

坤悅近年來透過大大小小的系列活動，社區也不定期舉辦親子手作、藝文鑑賞與名人講座，將豐富多元的生活美學帶進住戶的日常，從住戶們的反應觀察，都給予正向回應，形成建設公司與居住者之間「善的循環」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤悅近年來透過大大小小的系列活動，社區也不定期舉辦親子手作、藝文鑑賞與名人講座，將豐富多元的生活美學帶進住戶的日常。（圖／業者提供）

與住戶共同進步的坤悅開發，極為要求建築品質，2026年迎來交屋階段，致力做到完工實景與3D圖面沒有落差，甚至更細膩；另外在交屋前，會先啟動內部自主驗屋，並導入公正第三方驗屋公司，代驗住家與公設，以自己要住的心情著眼，打造幸福社區。

售後服務的部份，坤悅開發也以「24小時專人聯繫、48小時現場勘查、72小時到府維修」，永續售服完善的流程，深獲住戶肯定。

關鍵字：黃國倫夢想的力量坤悅開發名人講座幸福社區社區營造誠信建商上櫃建商坤悅品牌建商高度肯定

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