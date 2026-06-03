坤悅開發「名人講座」攜手黃國倫　用「夢想的力量」溫暖台中





▲「坤悅名人講座」特別邀請到華語樂壇傳奇音樂製作人黃國倫親臨現場，以《夢想的力量》為題，展開一場關於愛、堅持與跨越逆境的心靈對話。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

深耕中部、以嚴選好宅與永續服務累積無數好口碑的品牌建商坤悅開發（5206），長年致力於社區營造，每年為住戶規劃多元的活動內容。已累積許多好評的「坤悅名人講座」，特別邀請到華語樂壇傳奇音樂製作人黃國倫，以《夢想的力量》為主題，與住戶分享一場關於愛、堅持與跨越逆境的心靈對話；報名期間就收到許多熱烈迴響，坤悅也首次開放非坤悅住戶報名參加，活動當日有超過150位坤悅住戶及熱情貴賓一同參與，現場座無虛席。

黃國倫老師用幽默風趣的口吻與動人的音樂故事，更獻唱了多首知名代表作，點燃了全場聽眾心中的夢想火花。尤其是分享他自身在築夢的路上從一名默默無聞的創作者，到創作出王菲《我願意》、辛曉琪《味道》等經典神曲的傳奇歷程。

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▲台下坤悅住戶對黃國倫的分享皆產生強烈共鳴，現場掌聲與感動的淚水不斷。（圖／業者提供）

他坦言，追尋夢想的道路從來不是一帆風順，在締造輝煌紀錄前，也曾歷經沉寂與自我懷疑的低潮期。他說：「夢想不是看到希望才去堅持，而是堅持了，才會看到希望。」

他更生動地描述了當年如何在眾人不看好的情況下，毅然決然登上北京鳥巢挑戰萬人演唱會的熱血故事。黃國倫指出，「夢想的力量」來自於對內心熱愛的絕對純粹，以及面對未知時敢於跨出舒適圈的勇氣。

這番真摯的分享，讓台下不論是正值創業奮鬥期的青年，還是期望給下一代指引的父母甚至是教育工作者，皆產生強烈共鳴，現場掌聲與感動的淚水不斷。

▲黃國倫更生動地描述了當年如何在眾人不看好的情況下，以「人生的都更計畫」來形容破釜沉舟後，追尋更高階段的圓滿。（圖／業者提供）

「夢想的力量」不局限於個人，黃國倫更以「人生的都更計畫」來形容破釜沉舟後，追尋更高階段的圓滿，也展現主辦方坤悅開發的立場，當建築不只是鋼筋水泥的堆疊，更是承載全家人夢想與幸福的容器。坤悅長期以來秉持著把「家」與「社區」做到最好的初衷，除了在建築工法與工程品質上精益求精外，更將心思放在交屋後的「社區營造」與「住戶關係經營」。

坤悅近年來透過大大小小的系列活動，社區也不定期舉辦親子手作、藝文鑑賞與名人講座，將豐富多元的生活美學帶進住戶的日常，從住戶們的反應觀察，都給予正向回應，形成建設公司與居住者之間「善的循環」。

▲坤悅近年來透過大大小小的系列活動，社區也不定期舉辦親子手作、藝文鑑賞與名人講座，將豐富多元的生活美學帶進住戶的日常。（圖／業者提供）

與住戶共同進步的坤悅開發，極為要求建築品質，2026年迎來交屋階段，致力做到完工實景與3D圖面沒有落差，甚至更細膩；另外在交屋前，會先啟動內部自主驗屋，並導入公正第三方驗屋公司，代驗住家與公設，以自己要住的心情著眼，打造幸福社區。

售後服務的部份，坤悅開發也以「24小時專人聯繫、48小時現場勘查、72小時到府維修」，永續售服完善的流程，深獲住戶肯定。