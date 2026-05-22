少子化促獨居潮！　「1人宅」10年暴增92萬戶

▲社會結構改變，迎來「獨居潮」！全台1人宅數量約260萬宅，10年大增92.7萬宅。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

社會結構改變，迎來「獨居潮」！全台1人宅數量約260萬宅，10年大增92.7萬宅，占比32%，全台每3宅就有1宅獨居。而象徵三代同堂的6人以上住宅僅剩76.1萬宅，10年減少23.9萬宅，占比不到1成。

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住商機構彙整內政部資料，2025年Q4全台1人宅近260.8萬宅，較2016年Q4增加近92.7萬宅，占比也從24.4%提升至32.3%，全台每3宅就有1宅獨居。

其中新北達53萬宅、占比達35.2%居冠，高雄市則以33.3萬宅、占比33.5%居次。若與2016年相比，台中市1人宅占比增加9.6%最多。

反觀，全台象徵三代同堂的6人以上住宅僅剩76.1萬宅，10年減少23萬宅，占比也由14.4%跌至9.4%。六都也呈現全面衰退，若觀察宅數減少數量，以台北市10年消失3.6萬宅最多。

▲六都暨全台各類宅數與比例統計（單位：宅）。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「近年高齡化、晚婚化等趨勢明顯，全台朝小家庭化發展，加上房價高漲使小宅更受市場青睞，再加上囤房稅2.0等稅制影響，讓分戶需求大增，3大原因之下，獨居成主流，而大家庭則逐漸式微。」

賴志昶提醒：「未來市場產品將更偏向小坪數與機能性住宅，惟購屋時不應盲目追求低總價，而需留意空間規劃與周邊生活環境，雖說少子化趨勢難以逆轉，但產品是否兼具居住品質與機能，才是未來資產能否保值的重要關鍵。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從平均家戶人數不斷下滑，就可反映出小宅產品需求上升，尤其在房價越來越高的環境下，開發商也更專注興建小宅，不過依照不同的區域屬性，不見得『小就無敵』，有時大2房賣得比小2房好，北部一些個案甚至3、4房賣得比2房好。」

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