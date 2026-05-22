新北23年百貨「捷運站旁」卻如鬼城！　在地人揭原因

▲南山威力購物廣場。（圖／翻攝Google Maps，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和區有23年歷史的南山威力購物廣場，近日有網友造訪時，驚覺館內人潮稀疏且大量櫃位撤出，就連一樓超商也即將結束營業，奇特景象在社群平台引發熱烈討論。

這棟佔地達3400坪的十層樓大型建築，鄰近捷運環狀線中和站，周邊更緊鄰熱鬧住宅區與主要商圈，理應擁有穩定逛街人潮，如今連一樓黃金店面都守不住，被許多路過民眾嘲諷宛如死寂鬼城。

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法規限制餐廳進駐

網友在Threads發文後，引起不少當地居民回應。有人透露，該商場沒落最致命的關鍵因素在於消防法規限制。由於該棟建築無法改善明火政策，導致一般小吃街與特色餐廳完全無法進駐，缺少餐飲群聚效應自然很難吸引並留住日常消費人潮。

▲南山威力購物廣場旁就是捷運站。

除了沒有美食缺乏吸引力，商場整體的內部動線規劃早在多年前就顯得相當混亂，停車場車道設計更是被開車族大肆抨擊非常詭異，加上高昂的租金成本，都讓許多知名連鎖品牌選擇撤出。

高昂租金逼走品牌

該購物中心在2003年風光開幕時，曾成功吸引包括家樂福、特力屋、燦坤3C、城市綠洲等眾多大型指標專門店進駐。然而過去就曾傳出地主南山人壽開出的房屋租金過高，逼得承租廠商大喊吃不消。

曾進駐長達11年的全真瑜珈就曾被爆出累計支付高達2億元的龐大租金，換算下來平均每月要負擔157萬多元，讓在地人感嘆連大型健身房都難以生存，期盼未來能與捷運共構連結帶動轉型。