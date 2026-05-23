一表看台中「殺瘋」案　北屯預售驚見「單價讓20萬」

記者陳筱惠／台中報導

預售屋降價潮蔓延，其中過去房價漲幅驚人的中南部市場，首當其衝，尤其台中重劃區過去房價領漲幅度大，陸續出現單價下修、低自備方案等促銷手法，更甚者直接與行情相比每坪讓利20萬元，代銷業者認為，接下來成屋市場加入戰局後，預售量價更將窒礙難行。

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▲房市冷清，中南部市場讓利潮成型。（圖／記者陳筱惠攝）

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中台灣掀起預售屋降價潮，其中最具指標性的案例，莫過於北屯預售案富華「澐光」，2月時直接打出3字頭價格，相較區域高點每坪5至6字頭行情，單坪修正幅度高達約20萬元，全案137戶住家，實登128戶，據現場透露，目前可售戶僅剩1戶。

另外，位於西屯區四期重劃區的和瑞「文華樂章」也同樣祭出讓利價搶市，在市場行情落在64.63萬元左右，該案成交單價58~58.6萬元，總戶數173戶，實登也已來到62戶。

更多的是尚未進場卻已經在打價格戰的預售新案，或是在潛銷期一路往下降的個案，近期破壞力道強勁的包含單元五「泓瑞5號樂章」，祭出4字頭搶市，相較周邊62萬元均價，下殺力道達8折。

另外，富宇建設崇德路150億元新案「富宇映月」則是強打5字頭，相較隔壁冠德先建後售的「崇德綻」站上7字頭，單坪也讓利20萬元。

中南部市場讓利潮成型，萬群地產董事長謝坤成分析：「近年中南部推案量暴增，不少建商手中握有大量土地與庫存，在市場降溫後，除要面對利息持續墊高，還有交屋潮、持有成本與現金流壓力，透過價格修正，加快銷售與資金回收速度。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「目前不少建商經營策略只為『求成交』，甚至有建案直接以區域最低價作為訴求。除了單價修正外，也有建商改採『含裝潢、送家電、低首付、彈性付款』等變相讓利方式，希望降低購屋門檻、吸引首購族回流，但以真實市況來說，大部分降價個案並未達到銷售預期。 」

第一線代銷更透露：「現在什麼都不做，比做什麼效果還好。」顯見市場信心尚未恢復元氣。

至於北台灣，漢華機構副總管清智表示：「『破盤價』是個形容詞，看你如何定義它，若以比區域實登行情還低就算的話，那麼北台灣類似推案集中在供給量相對較大的桃園地區。這類案子通常只比實登價低5~10%，約占總量體1成左右，觀察大多具有戶數多，業主售屋動機強的特性，或是土地取得早，成本低自然有讓利空間。」

▲過去是建商開價、客戶接受，如今則變成消費者直接提出自己願意購買的價格，再由銷售人員協助談判 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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