房價肉搏戰！仁武新案重回2字頭　晚買省百萬已購客看傻

▲央行2024年9月第七波信用管制後，建商撐了1年多改採「開低搶客」，不論蛋白、蛋黃區都有新案開盤價明顯低於市場預期。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年高雄受惠台積電效應，有新案買氣熱到開案即完銷，甚至還要靠關係看房，房價鐵板一塊撐在高點，鮮少聽到折扣。第七波信用管制後，建商撐了1年多改採「開低搶客」，不論蛋白、蛋黃區都有新案開盤價明顯低於市場預期，直接讓房價重回2年前。

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前幾年房價一路高歌猛進的高雄房市，近期悄悄吹起「先跑先贏」的風向，高雄市代銷公會理事長謝哲耀透露，為了刺激成交，新案已從贈送家電、裝潢等變相降價，進入到貼身肉搏戰，新案「成交優先」，價格堪稱回到2年前。

去年高雄首度出現預售案開出實質「降價第一槍」，根據實登揭露，寶佳機構旗下預售案「佳鋐雄匯」去年10月揭露首筆成交後，截至目前已售出98戶，成交單價28.9~33.8萬元，均價30.7萬元，是仁武新案首次回到2字頭，銷售率已達75%。

▲新案已從贈送家電、裝潢等變相降價，進入到貼身肉搏戰，新案「成交優先」，價格堪稱回到2年前。（圖／記者張雅雲攝）

同樣位於仁武的成屋案「澄光」，去年12月8樓、47坪戶別，出現每坪27.6萬元，而該社區在2024年8月、第七波信用管制前，12樓、31坪戶曾創下每坪40.7萬元的高價，等於同一案晚買1年多，單坪就出現13萬元價差，引來早期入手的已購客直接氣炸，堪稱「早買早享受，晚買享折扣」。

也是成屋的「和野學」位於中都重劃區，是高雄近期大熱重劃區，根據實登均價為每坪38.7萬元，成交價介於34.96~42萬元，2025年12月實登首度揭露至今，已銷售47戶，在冷市中買氣相對突出。謝哲耀說：「中都新案行情約每坪45萬元，若低於區域行情，確實容易吸引首購與自住買盤關注。」

▲高雄近期讓利案實登。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

緊接著開案的「一央清」位於南高蛋黃區，附近就是捷運信義國小站，一開賣就直球對決，主打讓利價，根據實登，目前已售出20戶，成交價落在36.9~42.3萬元，市中心3字頭在目前多空交戰的氛圍中，引爆一波看屋潮。

高雄市不動產開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷表示，近期南部市場確實開始出現部分讓利個案，目前以成屋市場較明顯，主因與成屋後的囤房稅壓力，及建商資金回收需求有關。他指出，成屋一旦完工後，建商持有成本會明顯增加，加上貸款與資金壓力，因此部分個案會選擇適度讓利，加快去化速度。

而近期市場討論度頗高的預售潛銷案「亞灣205」，開出早鳥優惠價4字初頭，陸炤廷坦言，連業界都看不太懂定價策略，「研判土地是取得價格不貴，應就是想先衝量。」

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