北大特區大樓每坪33萬流標　筆錄沒寫「2住戶接連出事」

記者項瀚／台北報導

三峽北大特區一間52坪大樓流入法拍，三拍底價1580.8萬元、換算單價約33萬元流標，進入應買。法拍業者表示，調查該案曾發生住戶跑到頂樓輕生，之後又發生瓦斯自殺事件，但法院筆錄查無，民眾欲購買法拍屋一定要做足功課。

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▲三峽北大特區一間52坪大樓流入法拍，三拍底價1580.8萬元、換算單價約33萬元流標。（圖／記者項瀚攝）

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三峽北大特區一間屋齡22年的社區，其中12樓戶流入法拍，權狀52.5坪，一拍底價2470萬元流標、二拍底價1976萬元流標，三拍底價1580.8萬元，進入應買程序，期間為5月19日到8月18日。

該物件拍賣原因為清償票款，抵押債權共有3筆，彰化銀行204萬元、彰化銀行1596萬元、李姓自然人1000萬元。經查謄本，屋主為王姓自然人，在約22年前就透過買賣登記取得。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「經場刊後發現，該戶10年前住戶曾跑到頂樓輕生，之後又發生了瓦斯輕生事件，屬於凶宅物件，有時法院筆錄不會記錄到這些事項，民眾若欲購入法拍屋，一定要做足功課，或找專業的代拍業者協助。」

黃瑋諭表示：「三拍流標時就會進入應買程序，也就是特別變賣程序，為期3個月，在此期間不需加價競標，只要以第三次拍賣的底價，向法院遞交書狀表達購買意願即可，先搶先贏。」

▲該區周圍屋齡5年內的社區，都已要價6字頭，甚至逼近7字頭。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋三鶯區加盟店東廖麟鑫表示：「該社區規模不小，地段條件也不錯，緊鄰明星校區，雖然屋齡超過20年，近來實價登錄仍有4字頭水準，每坪甚至超過45萬元，而該區周圍屋齡5年內的社區，都已要價6字頭，甚至逼近7字頭。」

廖麟鑫表示：「大3房物件總價1580萬元，若是一般的物件，早就搶走了，但當前房市冷，客戶都精挑細選，稍微有瑕疵都很難出手。」

至於本次討論的凶宅戶，廖麟鑫指出：「扣掉車位後43.8坪，坪數不小，以三拍底價1580.8萬元計算，拆算單價已降到約33萬元，雖然是特殊物件，但應買脫標仍有機會。」

▲北大特區凶宅戶法拍分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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