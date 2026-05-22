開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

▲集合台灣人氣網購品牌的「UR LIVING生活美學」為複合式門店，去年首度登陸台南，屋主3月售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

集合台灣人氣網購品牌的「UR LIVING生活美學」為複合式門店，去年首度登陸台南，成為網美逛街據點。去年整棟開出3.2億元求售，根據實登，自然人以1億8880萬元入手，對照當初屋主取得成本，持有4年帳面大賠近1億元。

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UR LIVING目前全台共有10間門市，主打結合服飾、早午餐、餐酒等品牌，打造一日商圈，去年5月首度跨足南部打造實體據點，首店民族店位於台南中西區民族路，從服飾選品到餐飲規劃都相當潮流，被不少在地人稱為「台南最美選物店之一」，也成為網美熱門打卡點。

去年屋主開出3.2億元出售，根據銷售資訊顯示，「屋主花千萬重金整理建物，並裝設電梯，且現有承租方。」屋主為台南在地知名連鎖藥局「台安醫藥」。

▲民族路沿線屬中西區核心商圈，鄰近赤崁樓、海安商圈與國華街，店面需求長期穩定。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到最新實登揭露，該棟3月成交，成交價1億8880萬元，不但遠低於開價，相較台安2022年8月入手的2億8000萬元，持有4年光是帳面就賠售9120萬元，若加上千萬元整修金，大賠1億元。據查，新買方為自然人。而租賃實登也顯示，該棟2024年6月至2031年7月31日，租金為57.8萬元，換算投報率高達3.6%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，台南人消費力高，沿線民族路二段至三段的店面租金行情仍處高檔，單坪也要2200~3000元，對有現金實力的買方來說，投報率高確實可視為「正資產」。不過，李家妮坦言，大型店面總價高、流通性較低，即便價格修正，也不是一般投資人敢進場的產品。

▲UR LIVING生活美學台南民族店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清表示，民族路沿線屬中西區核心商圈，鄰近赤崁樓、海安商圈與國華街，店面需求長期穩定，目前土地行情約每坪100~120萬元。以該案地價110萬元加上建物價值換算，此次成交價格明顯低於區域行情。

張朝清分析，該筆交易之所以出現大幅讓價，主因並非地段失靈，屋主台安藥局曾被媒體爆出財務危機與跳票消息，並傳出出欠薪及貨款爭議，在資金周轉急迫下，無奈選擇降價處分不動產止血。

張朝清表示：「現在市場氛圍跟前幾年差很多，過去高資產族會優先搶精華區店面，但今年不少資金轉往股市與AI題材，商用不動產買盤明顯變少，買氣保守，急售容易遇上急殺。」

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