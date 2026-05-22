新案玩諧音哏致敬台灣隊長　贏了話題卻未見成交

▲近期台中西屯區出現小基地個案「澄捷現」，諧音台灣隊長陳傑憲，實際查詢該案尚未有實際成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市景氣不好，一個建案要吸引民眾目光，也會透過「諧音」的取名方式，來吸引大眾的討論與關注。近期台中西屯區出現小基地個案「澄捷現」，諧音台灣隊長陳傑憲，實際查詢該案尚未有實際成交。

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過去台灣也出現過不少紅遍台灣的諧音梗建案，像是名人系列「金城舞」、「城易迅」、「三上優雅」也有爆笑的「大家住易」、「捷運富境」等。

實際查詢「澄捷現」位於中科生活圈，位於福安六街11巷，基地面積僅110坪，屬於華廈型個案，規劃2房、3房，20-39坪共計16戶，開價999萬元，不過實際上查詢，該案尚未有成交紀錄。

▲近年市場逐漸年輕化，加上社群平台盛行，愈來愈多建商會希望名字「一眼就記得住」。（圖／攝自《591新建案》）

樂洋地產經理林大又表示：「現在房市景氣偏冷，新案如果沒有明顯地段、品牌或價格優勢，要在市場中被看見其實不容易，因此不少小型建案開始從『案名』下手，用諧音梗、話題感來創造討論度，等於是一種低成本的行銷策略。」

他認為，過去建案命名多半偏向氣派、豪宅感，但近年市場逐漸年輕化，加上社群平台盛行，愈來愈多建商會希望名字「一眼就記得住」。

林大又指出，這類命名方式目的不一定是直接帶動成交，而是先創造曝光度與記憶點，「尤其現在不少小基地案廣告預算有限，只能先求被看見。」

不過大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶提醒：「話題命名雖然容易吸睛，但最終仍要回歸產品本質，包括地段、總價、坪數規劃與付款條件等，若產品力不足，單靠案名熱度仍難真正轉化成交。」

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