▲買房怎麼判斷屋主急不急？看謄本2重點：成本和貸款最關鍵 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

買房想買到相對便宜的物件，不少人會先看房價與實價登錄，但有網友提醒，真正該先學會的是「看成本」。他分享，可從不動產謄本中的登記原因、登記日期與他項權利部，判斷屋主取得成本、貸款壓力與交易風險。若抵押權人不是銀行，而是陌生公司或個人，可能涉及私人借貸，雖然屋主可能較急售，但交易過程也要格外小心。

買房想撿便宜先看謄本 網友揭「登記原因」藏屋主成本

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買房想買到相對便宜的物件，除了看開價、實價登錄與區域行情，也有人會從不動產謄本觀察屋主的取得成本與資金壓力。有網友以實際經驗分享，買房前若想判斷價格是否有談判空間，最基本的方式之一，就是先看謄本上的「登記原因」，了解屋主當初是透過買賣、贈與或繼承取得房屋。

網友指出，若登記原因是「買賣」，就可以進一步觀察登記日期，推估屋主當初取得房屋的大概時間。由於台灣實價登錄制度是在民國101年上路，若屋主是在101年以前購入，當時成交價格未必能從實價登錄查到；但以近年房價變化來看，早期購入的屋主，多半持有成本相對較低。

不過，特別提醒，屋主持有成本低，不代表房價一定好談。有些早期低價買進的屋主，因為沒有太大貸款壓力，可能抱持「賣不賣都可以」的心態，反而未必願意讓價。換句話說，成本低只是判斷線索之一，不能直接等同於一定能撿便宜。

他項權利部也要看 抵押設定可觀察屋主資金壓力

除了登記原因與登記日期，網友也提到，不動產謄本中的「他項權利部」同樣重要。這一欄通常可以看到房屋是否有抵押權設定，也能觀察借款對象與設定金額。

一般來說，若房屋有銀行房貸，謄本上會出現銀行名稱與抵押權設定資料。不過，網友提醒，設定金額本身不一定等於實際欠款金額，不能只看數字就判斷屋主負債多寡。真正需要留意的是，抵押權人是否為常見金融機構。

若謄本上的抵押權人顯示為陌生公司或個人，網友表示，這類狀況有可能涉及私人借貸或非一般銀行貸款。這時屋主可能有較高的還款壓力，也因此較有出售房屋換現金的動機，但相對地，買方也要注意交易安全。

▲專家提醒，抵押權人非銀行、多項設定都要留意 。（資料圖／記者徐文彬攝）

私人借貸物件可能較好談 但交易風險也更高

網友進一步分享，若房屋涉及私人借貸，屋主可能因還款壓力較大而急著出售，價格上或許較有談判空間。但這類物件並不等於「穩賺便宜」，交易過程反而可能更複雜。

他舉例，過去曾遇過買賣雙方已經簽約，但債權人不願配合塗銷抵押權的案例。原因是債權人若提前收回款項，可能少收許多利息，因此要求額外違約金或其他條件，導致買方資金卡住，交易過程變得相當煎熬。

也就是說，若物件有非銀行抵押設定，買方不只要考慮價格是否便宜，更要確認債務清償、抵押權塗銷、履約保證與付款流程是否安全。必要時，也應尋求專業代書、房仲或法律意見協助，避免因想撿便宜而承擔過高風險。

專家提醒：抵押權人非銀行、多項設定都要留意

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則提醒，對於購屋人來說，買到便宜房子更要小心其取得方式與產權狀況。她建議，可以透過謄本留意登記原因、登記日期，並注意他項權利部；如果抵押權人不是銀行，或是有多項抵押權設定，就要留心屋主財務狀況，避免買到一間後續沒辦法過戶的房子。

徐佳馨指出，低於行情的物件不代表不能買，但買方必須先釐清便宜背後的原因。若牽涉抵押設定、債務糾紛或產權複雜問題，簽約前應確認清償方式、塗銷流程與付款安全，並請專業房仲或代書協助檢視，降低交易卡關風險。

買房想談價 不能只看屋主成本

特別要注意的是，買房談價不能只看屋主買得便不便宜，也要看屋主是否有出售壓力、物件是否有瑕疵、區域行情是否合理，以及交易流程是否單純。有些早期低價購入的屋主，因為持有成本低、貸款壓力小，反而更不急著成交；有些看似便宜的物件，背後可能有債務或產權問題，買方更要謹慎。

對購屋族來說，不動產謄本是判斷物件背景的重要資料，包含所有權移轉原因、登記時間、抵押設定與權利關係，都能提供買方更多判斷依據。不過，謄本只能作為初步判讀，實際交易仍應搭配實價登錄、區域行情、屋況檢查與專業協助，才能降低風險。

買房前建議先確認4件事

1、確認屋主取得房屋的登記原因，是買賣、繼承或其他方式。

2、查看登記日期，了解屋主持有時間長短與可能取得成本。

3、檢查他項權利部，確認是否有抵押權設定。

4、若抵押權人不是銀行，或有多項抵押權設定，應進一步確認屋主財務狀況、債務清償與塗銷流程，避免交易卡關。

買房想買得划算，重點不是只找「看起來便宜」的房子，而是要看懂物件背後的成本、壓力與風險。真正聰明的議價，不是硬砍價格，而是知道哪裡有談判空間，也知道哪些地方不能冒險。