告別8年舊址！必比登名店更名搬家　13期金店面曝光

▲曾榮獲米其林必比登推介的「台客燒肉粥」，正式更名為「台客大食館」，並告別經營超過8年的五權西路原址。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

揮別舊精華區！曾榮獲米其林必比登推介的台中深夜排隊名店「台客燒肉粥」，日前正式更名為「台客大食館」，並宣布告別經營超過8年的五權西路原址，搬遷至13期永順路的全新店面。

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13期近期吸納不少餐廳名店進駐，近期包含「壽司郎」選址文心南路與昌明段交界、「平祿壽司」永順店於2025年夏季試營運，前一陣子開工的「昌明段」租金地王也同樣是餐飲業進駐。

最新消息曾榮獲米其林必比登推介的台中深夜排隊名店「台客燒肉粥」，日前正式更名為「台客大食館」，也進駐永順路上，等於告別舊市區，搬進重劃區。

新址地點就位於大陸建設13期基地對面，店面約45.22坪，不過該地點整體地坪數約322坪，地主以建物分割方式分開不同店面招租，經查，該地主與屋主為同一人，房東為德雙直動股份有限公司，主要是做五金零件，取得來源為繼承，等於是重劃區原地主。

▲13期近期吸納不少餐廳名店進駐，日前正式更名為「台客大食館」也進駐13期永順路上。（圖／記者陳筱惠攝）

台客燒肉粥粉絲專頁也分享：「我把原本固定在牆上的米其林寶寶拆了下來，也謝謝每一位曾經走進台客、陪伴台客的您們。謝謝各位願意坐下來吃飯、聊天、相聚，才有了今天的故事。沒有您們，就沒有台客。舊址的燈熄了；但台客的故事，還會繼續亮著。」

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「13期目前進駐的餐廳比較集中在南屯區的文心路，也就是秀泰商圈周邊，以永順路周邊來說地租大約500~700元間，若有建物則是800~1200元，以此次建物面積來說，月租大約5~8萬元左右。」

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