北市基地最大5建案出列　1案8800坪「建蔽率不到8%」最狂

▲台北市基地面積最大的5場新案出列，第三名的文山「信義富境」基地面積8870坪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市基地面積最大的5場新案出列！第一名文山「元利四季莊園」，基地廣達1.2萬坪。另外有趣的是，第三名的文山「信義富境」基地面積8870坪，建築物卻只占了不到800坪，建蔽率僅7.81%，相當罕見。

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《ETtoday新聞雲》委託《591新建案》盤點出北市基地面積最大的5場新案，分別為文山「元利四季莊園」、南港「世界明珠」、文山「信義富境」、中山「西華富邦」、南港「南港國際SKY PARK」。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「台北市寸土寸金，大基地的新建案可說是相當罕見，這5場都是指標個案，價格也在當地表現不俗，其中『世界明珠』每坪最高188萬元、『元利四季莊園』最高128萬元，都是區域新高價。」

另外，「世界明珠」銷售已進入銷售尾聲。而大直指標水岸豪宅「西華富邦」，據市調調查，更是僅剩零星餘屋，並無大力銷售。

▲台北市基地面積最大的5場新案。（AI協作圖／資料來源：591，記者項瀚製作，經編輯審核）

有趣的是，文山「信義富境」基地面積8870坪，建蔽率為超級低的7.81%，只蓋1棟地上26層建物，僅僅占地不到800坪，非常罕見。該案規劃349戶住家，格局2~3房，目前實登每坪均價105萬元。

潤隆總經理林暐鈞表示：「該區建地為住三、住二土地，為低密度開發區，我們把建築容積集中到一棟大樓上，以騰出更多空間打造出森態花園，另外還有3000多坪的山坡保育地，創造高度綠覆率及景觀視野。」

至於該案銷況，林暐鈞表示：「該案目前銷售約50戶，約一半是文山在地客，此外由於本案通勤至信義區僅8分鐘、敦南12分鐘，也吸引許多雙北其他區的客戶關注。」

成屋銷售辛苦嗎？林暐鈞表示：「成屋的案子，反而來客的精準度提升，會來看的，大多都是資金無虞的客戶，此外央行第二戶限貸放寬，對成屋也有些微幫助。」

至於文山區整體房市，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「過去文山區新案房價站上百萬大關的地區，大多都是在萬隆、景美一帶，而近年木柵、甚至更外圍的區域也站上百萬大關，顯示北市逐漸進入『百萬時代』，當然也包括過去被視為北市低價區的北投、萬華。」

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