繼承千萬房產「變燙手山芋？」　專家揭隱形巨坑：現金流先被卡死

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

理財顧問「R姐」廖嘉紅先前發文指出，許多長輩認為「留房給孩子是最大的疼愛」，但在現代稅制與家庭型態轉變下，繼承不動產恐從禮物變成包袱。她引述知名作家吳淡如的警示，解析高變現困難、房地合一重稅以及共有產權引發的家庭風暴，呼籲民眾必須提早進行財富傳承設計。

老屋變現困難卡死現金流 房地合一重稅成隱形炸彈

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳淡如在影片中點出，現代家庭繼承不動產常面臨三大困境。首先是「變現困難」，許多繼承到的老舊房屋帳面價值千萬，卻伴隨漏水、無電梯等問題，高昂的修繕費與持有稅金反而卡死孩子的現金流。

其次是「房地合一稅」的隱形巨坑，由於繼承的取得成本是以父母當年的「買價」或「公告現值」計算，若父母30年前以200萬買房，子女如今以2000萬賣出，課稅基礎將是高達1800萬元的驚人差額，未提前規劃恐導致獲利大半泡湯。

共有產權淪人性修羅場 家庭結構複雜增添分產危機

除了稅務問題，「共有產權」往往引發更嚴重的家族內鬥。在多位兄弟姊妹共同繼承，或是重組家庭、再婚等複雜家庭結構下，只要各方對於「賣與不賣」、「誰住裡面」或「稅金分攤」無法達成共識，房子就會遭到徹底凍結，長輩的愛最終恐變成下一代對簿公堂的無解恨意。

專家籲提早布局 透過信託保險讓傳承變祝福

理財顧問R姐強調，讓下一代受害的從來不是房子，而是面對財富時的「不討論、不規劃、不安排」。她建議，父母應理性看待制度與法律，提前與子女溝通哪些房子該留或該賣，並評估是否需要透過提前贈與、信託或保險來補足稅金現金流，與其將未知的炸彈留給孩子，不如現在就開始布局，讓留給下一代的永遠是祝福而非風暴。