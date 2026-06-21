台北多買房！竹科男被逼「賣房All in股市」　妻怨：少賺3000萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在Dcard發文表示，自己將竹北婚前購入的房產變賣，換購台北市士林區總價約6400萬元的新房，卻因未跟上今年股市大漲，遭妻子埋怨少賺3000萬，甚至被逼賣掉第二間竹北房改全投股市。貼文引發熱烈討論，不少網友質疑，妻子陷入錯失恐懼（FOMO）的心態，更有內行人驚呼，「婚前財產變婚後財產，這招太聰明了。」

竹北房換士林6400萬豪宅 妻怒怨沒跟上大牛市

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原PO透露，自己於2016至2019年間，在竹北高鐵特區購入兩戶新房。去年賣掉其中一戶，並換購台北市士林區總價約6400萬元的較大坪數新房，雖然竹北賣房賺了不少，但換屋也消耗了近八成獲利。

沒想到，今年股市大漲，妻子眼見未跟上這波行情，頻頻埋怨「當初幹嘛買台北房」，甚至要求他賣掉第二間竹北置產全投股市，讓他相當苦惱。

妻怨錯過台積電少賺3000萬 他無奈求問

妻子認為，當初若將竹北賣房的資金全部投入台積電（2330）或華邦電（2344），如今可能早已淨賺3000萬元以上。儘管原PO以「千金難買早知道」回應，妻子仍執意要他賣掉目前出租中、資產穩健的第二間竹北房，並將資金全數轉入股市，更直言「等房市好再賣，股市可能都變熊市了。」

面對妻子的要求，原PO坦言，自己並不想賣，且目前家中的現金流完全沒有問題。他曾向身邊朋友尋求建議，友人多半勸他「盡量聽老婆的話比較好」，但他認為現在竹北的房子也並非隨便就能脫手，雙方觀念產生分歧，因而發文詢問網友意見。

網友意見兩極 內行人驚覺關鍵：婚前財產變婚後財產

貼文曝光後引發熱烈討論。部分網友認同妻子的看法，指出若無剛性需求，單看報酬期望值，將資金轉入股市確實可能比鎖在房市更具效益。

然而，絕大多數網友則點出隱藏的法律與風險問題，認為原PO能在新竹、台北精華區置產已是資產頂尖階層，妻子盲目跟風股市的恐慌情緒（FOMO）極具風險；更有人敏銳指出，原PO將「婚前房產」變賣改買「婚後房產」，無形中已將個人資產變為夫妻共有，提醒原PO必須審慎評估。