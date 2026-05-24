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房市下個大補丸？高捷紫線進度曝　2大交會站直接受惠

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲若捷運紫線順利拍板，直接受惠的將是左營、青埔2大交會站。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高近年靠台積電、橋科等題材，房價飆漲。下一個關鍵利多則是已卡關1年半的捷運紫線。若紫線順利拍板，直接受惠的將是左營、青埔2大交會站，左營站有望從三鐵共構升級為南台灣旅運門戶。信義房屋專家指出，左營受惠於成熟機能，青埔則具備低基期優勢。

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根據規劃，捷運紫線銜接黃線Y9站，路線行經民族路、高鐵左營站、軍校路、右昌街、高雄大學、捷運青埔站、高科大、義大醫院及樹德科大等地，全長25.35公里，設置23座車站，串聯三民、左營、楠梓、橋頭及燕巢等行政區。

高雄捷運紫線送中央審查已達1年8個月，至今仍停留在可行性研究階段，尚未進入綜合規劃。高雄市長陳其邁表示，紫線於2024年提報中央後，今年3月已再提送交通部進行可行性審議，待通過後送行政院核定，即可進入綜合規劃階段。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲紫線、紅線交會站近3年預售均價。資料來源：《高雄實價網》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

根據《高雄實價網》統計，左營站、青埔站周邊均價已經分別達每坪61萬元、40.3萬元，其中，左營站周邊均價今年是首度站上6字頭。

信義房屋高一區協理周清源表示，紫線沿線討論度最高的確實是左營站與青埔站，主因在於2站未來將成為紅線與紫線的重要交會站，「左營本身已有高鐵、台鐵及捷運紅線優勢，未來若再納入紫線，加上高鐵科技之心、台鐵機20等大型開發案陸續到位，可望進一步強化區域核心地位。」

至於青埔站，周清源認為，「青埔仍具相對低基期優勢，5年內大樓均價37萬元，3年來已有2成漲幅，未來若紫線成形，可串聯橋頭科學園區、楠梓產業園區及高雄大學城，對區域發展速度將有明顯助益。」

不過他也提醒，捷運建設從核定到完工仍需多年，短期房市不會立刻出現跳躍式變化，現階段紫線題材較偏向信心支撐與區域能見度提升。

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關鍵字：高雄捷運紫線房市左營青埔預辦登機

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