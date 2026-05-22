雙捷三重站旁「東煒玉川」　定義台灣清水模住宅的極致

房產中心／綜合報導

「清水模」原意指混凝土澆築完成後不再貼磚、油漆或修補表面，強調的是混凝土材質最真實、自然的質感，最常運用於公共建築與現代主義設計中，例如建築大師安藤忠雄的作品，光滑質地、分模線的節奏以及光影變化，創造出「極簡、沉靜、純粹」的空間語彙，被視為一種極簡主義與匠心工藝的象徵，而「東煒玉川」是雙北第一次以清水模工法為主體的雙塔樓集合住宅。

領銜大都會公園水岸生活 家門口就是424公頃廣闊綠野

在現代都會生活中，「水岸」與「綠意」已成為衡量頂級住宅價值的最高標尺，「東煒玉川」緊鄰424公頃新北大都會公園、距離雙捷運三重站僅約300 米，憑藉著媲美東京「二子玉川」的優質環境，結合一站直達台北雙子星的地理優勢，公開後迅速成為成為雙北菁英與置產族眼中，兼具健康居住與資產複利的夢幻地標。規模相當營16座大安森林公園的大都會公園，為住戶提供了極為奢侈的「森態體驗」，這裡不僅是城市的綠肺，更是有助住戶身心靈鬆馳療癒。

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微距雙捷三重站約300米 一站台北雙子星，掌握軌道經濟核心

除了舒適綠意生活，地段的交通爆發力更是「東煒玉川」的一大亮點，距離捷運三重站僅約300米的黃金距離，讓住戶同時擁有機場捷運與中和新蘆線的雙軌優勢，一站即達未來台北雙子星，其帶動的「西區門戶計畫」產業聚落與經濟紅利首波將溢注至一橋之隔的三重，三重站作為國門特區的第一環，其「資產躍升」的潛力不言而喻。加上與捷運站共構的「CITYLINK三重店」投入營運，百貨商場、時尚餐廳林立，讓這裡具備了媲美台北市的都會時髦，卻多了公園宅的寧靜質感。

東煒37年匠心工藝 895坪全街廓基地 以全清水模定義建築新高度

東煒建設創立於1989年，以「 執著一毫釐．在乎一輩子」的認真精神打磨建築工藝，「東煒玉川」挑戰施工難度極高的「全棟清水模」工程，雙塔建築以質樸、純粹的灰色調，與周邊的重陽公園及水岸環境和諧共生，這種完美實踐日本東京「二子玉川」融合自然水岸、百貨精品與軌道便利的理想樣貌，東煒深知其彌足珍稀，特別以低建蔽率設計，在895坪的基地上規劃了近200坪的景觀庭園，打造三重罕見的質感住宅。

全案在居住品質的提升上，不僅導入「日本住友理工制震系統」，更在防水工法上採用頂級的「拜鐵膜」技術，並申請「鑽石級綠建築」標章認證，這種對細節的偏執，讓「東煒玉川」在22-31坪的精品坪數中，展現出豪宅等級的工藝水準，成就一場關於美學與價值的珍藏。

▶東煒玉川｜雙捷三重站｜22-31坪

建案官網：https://reurl.cc/ovq9o5

接待會館：新北市三重區朝陽街88號（重陽公園旁）

貴賓專線：（02）2939 -1888

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