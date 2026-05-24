老牌KTV變身住宅巨獸　大里最高樓送都審「周邊房價站5字頭」

▲亞昕國際去年公告以總價約11.39億元買進大里KTV房地，進入都審程序，將規劃31樓高、地下8樓的住宅產品，將成為大里最高以及最深雙冠王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口第三大多的大里區，近期二期重劃區，新案創下單價58萬元成交單價，讓網友直呼不可思議！與此同時，大里區未來最高、最深樓也有望年底進場，都讓大里房市再度受到市場關注。

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大里二期一帶，憑藉大明路、爽文路、德芳南路等成熟生活軸線，串聯興大生活圈、康橋水岸以及南區生活機能，新案陸續進場、品牌建商回流布局下，近期預售新案「立彩FANCY」最高單價來到58.41萬元、「登陽康橋景美」實登揭露一筆54萬元交易，讓在地人都驚呆。

值得注意的是，亞昕國際開發於去年公告，以總價約11.39億元買下大里區大仁段、位於爽文路與大明路口的「故鄉KTV」現址房地，土地面積約585.34坪，換算單價高達每坪194.6萬元。

▲位於德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」也傳出交易。（圖／記者陳筱惠攝）

近期該土地也進入都審程序，將規劃31樓高、地下8樓的住宅產品，將成為大里最高以及最深雙冠王，據了解，該案有望在年底進場，開價也相當令人期待。

另外，位於德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」所在的920.84坪商業區土地也傳出交易，每坪土地價格高達或超過190萬元，顯示建商對於大里土地交易仍持信心。

其實從市場成交表現來看，與區域利多有著相對關聯，由太子建設主導開發的「太子置地廣場－大里館」已動工，基地坐落德芳南路、永隆路口，預計2027年底完工營運，不難看出區域消費動能成長。

住商不動產宏洲菁英團隊副總余叔奇表示：「二期重劃區緊鄰台74線快速道路，交通便利性很強，德芳南路、國光路、大明路這些大里最成熟的生活軸線，周邊餐飲、商業機能完整，又有國民運動中心，居住感相對成熟單純。」

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育分析：「大里過去給市場的印象多半是價格相對親民、人口自成一格，但隨著大型商業開發、交通條件改善以及品牌建商陸續進場，大里憑藉生活圈完整又有康橋水岸，成為換屋族偏好的區域之一。」

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