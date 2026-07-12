老夫妻「賣掉東京公寓」移居鄉下！　3年後崩潰：太天真了

▲遠離都市忙碌，在鄉下過舒適的退休生活，是許多人的浪漫憧憬。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

遠離都市忙碌，在鄉下過舒適的退休生活，是許多人的浪漫憧憬。然而，實際搬過去後，交通不便、鄰里隔閡等現實卻往往超乎想像。日本一對夫妻3年前賣掉東京公寓，滿懷期待移居鄉下慢活，沒想到3年後卻迎來意想不到的「寂靜崩潰」。

買下透天厝慢活 前半年「天天像旅行」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據THE GOLD ONLINE報導，現年64歲的隆（化名）與62歲的妻子美紀（化名），3年前旅行時被一處空氣清新、看得見山巒的溫泉小鎮吸引。隆一句「慢活挺好的」，獲得妻子認同，兩人便毅然賣掉東京狹小的公寓，在外縣市買下一棟附庭院的二手透天厝。

隆認為鄉下房價便宜，能讓老後資金更充裕。剛移居時生活確實新鮮，美紀在鳥鳴中醒來、種花，她坦言，「前半年每天都像旅行的延伸，真的非常快樂。」

沒車生活就停擺 隱形開銷接踵而來

然而過了1年，現實逐漸浮現。首先是交通，在鄉下到最近的超市開車要20分鐘，看病或去公家機關都沒辦法只靠大眾運輸。雖然家裡有一輛車，但只要隆不方便開，美紀的活動範圍就受限，她無奈直言，「在鄉下沒有車，生活就會停擺。」

此外，養車維持費、冬天暖氣費、除草及屋頂水管修繕等透天厝的隱形費用接踵而來。隆坦言，本以為生活很省，結果卻沒那麼輕鬆。

融入不了的鄰里圈 妻哭喊：害怕在這裡變老

到了第3年，隆逐漸習慣社區聚會，美紀卻深陷孤立感。她坦言要融入鄉下長久的人際關係非常困難，不僅不懂地方規矩、進不去聊天圈，隨時都緊繃著神經，毫無歸屬感。

後來美紀身體出狀況，雖然不是大病，但看診單程開車要40分鐘，看專科醫生還要跑更遠。這讓想回東京卻因顧慮丈夫不敢開口的美紀，終於在某天晚上崩潰哭喊，「我害怕在這裡變老。」

慢活不等於安心生活 老後需要的不僅是風景

內閣府《令和5年度高齡社會相關意識調查》就指出，許多高齡者在考慮搬遷住所時，非常重視醫療、照護及購物等日常生活的便利性。

隆聽完妻子的真心話後大吃一驚，他一直以為妻子同樣很享受移居生活。如今，夫妻倆經過無數次討論，雖然無法立刻搬回東京，但也正考慮放棄這棟鄉下的透天厝，改搬到離車站或醫院較近的外縣市精華區。

隆表示，「我想我們當時只是憑著憧憬就做了決定，實在是太天真了。」這段經歷讓他們深刻意識到，「在被大自然環繞的環境下生活」與「能安心生活」並不是同一件事，退休後的住所，需要的並不只有理想中的風景。