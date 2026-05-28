捷運沿線大利多曝光！新北TOD3.0正式上路「66站全開」

▲TOD3.0增額容積66處適用場站分布圖。（圖／新北城鄉局）

記者陳致平／新北報導

新北TOD3.0政策擴大實施！新北市政府20日同步發布實施TOD3.0（Transit.Oriented,Development），此次因應捷運汐東線開工、三鶯線即將完工通車，持續檢討適用範圍，總計增額容積適用場站已達66站，並納入淨零碳排義務相關規定，以促成新北2050淨零碳排、永續城鄉的目標。

城鄉局局長黃國峰表示，新北TOD自2019年推動以來，已有不錯的成果，如市府已透過TOD回饋，增加約6,187坪之多元公益設施，包括社會住宅、公共托育中心、身心障礙者社區式日間照顧設施等，並於捷運場站周邊增加公共汽、機車停車位約1,183席，另收取增額容積代金大約162億元，用於捷運、停車場、社會住宅及公益設施建設利用。

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城鄉局進一步指出，TOD3.0仍延續一、二階段的增額容積適用場站篩選原則，此次新增9處分別為捷運環狀線Y05站、Y22站、土城樹林線LG09站、LG12站、汐東線SB11站、SB12站、SB13站、SB15站、三鶯線鶯桃福德站等場站，整併浮洲火車站，總計66站，並配合塭仔圳整體開發，調整輔大站、泰山站類型、適用比例及範圍。

▲汐東線SB15站周邊地區現況圖。（圖／新北城鄉局）

值得注意的是，TOD3.0政策納入「淨零碳排」之規定，同步修正「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」，未來申請應取得低碳（低蘊含碳）建築標示與建築能效標示，並市府簽署協議書，另應將30%法定車位設置為充電車位等；又為打造捷運周邊的友善人行環境，鼓勵商業區得採「頂蓋型沿街步道式開放空間」規劃，市府給予免計建蔽容積獎勵。

隨著汐東線與三鶯線的交通利多持續發酵，新北TOD 3.0政策的擴大實施，將捷運站打造成微型生活圈，透過增額容積獎勵，不僅能加速站點周邊的都市更新，更能實質引進托育、日照等複合式公益設施，大幅提升區域的居住機能與商業活力，在交通節點確立與生活圈成形後，有望迎來明顯的交通紅利補漲及房市布局行情。

▲三鶯線LB12鶯桃福德站周邊地區現況圖。（圖／新北城鄉局）