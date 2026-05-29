台股創新高！　他後悔買房「投股市比較好？」引熱議



▲買房比較好，還是投入股市？（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

台股指數再創新高，不少人搭上了投資順風車。有一名網友發文表示，當初為了強制儲蓄而解掉美金定存，湊足超過200萬頭期款買房出租，事後又增貸100萬投入股市，卻因操作失誤，帳上收益僅25%。他提問「如果當初沒買房是不是比較好？」引起熱議。

買房壓力重 租金不夠付房貸

原PO透露，名下不動產出租後，租金僅能支應四分之三的房貸。後來考量財務狀況及2.8％的利率，決定借貸100萬投入0050、美債，卻因操作不謹慎，最終僅獲得25%的報酬率。眼見台股漲勢如虹，痛失最佳行情機會，他不禁懷疑「如果當初沒有買房是不是比較好？」

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投入房產「錯過股市」引起熱議

貼文曝光後，多數人認同不要買房比較好，「股市的報酬遠遠大於房市」、「如果是我在資產上升期一定優先選股市。」不少人也分享類似經歷，「我也是在大多頭前簽約而錯過這波行情的人」、「去年賣台積電買了小套房」。

也有人認為買房是對的，「現在是多頭市場，萬一未來遇到漫長熊市，就會慶幸買房了」、「享受自己買的新房子，生活品質的提升還是很重要的」、「買房有地方住、買股有賺有賠」。

還有人提到「房子會增值」的優勢，「我幾年前買一坪30，現在已經一坪80了，還好當初all in買下去」、「忽略了房子的增值，算進來應該差不多」。