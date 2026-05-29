香港公屋檢舉爆量　5400案查完只成立25件

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」。（示意圖／翻攝香港政府新聞網）



記者董美琪／綜合報導

香港房價高、住宅資源長期供不應求，公共租住房屋（俗稱公屋）成為不少民眾的居住選項，目前約有三成人口住在政府等公營機構興建的出租住宅。不過，公屋遭濫用的問題持續存在，港府近年積極查核，並推動檢舉制度，希望提升資源分配公平性。

為遏止公屋遭不符合資格者占用，香港房屋委員會（房委會）去年初推出「舉報濫用公屋獎」計畫，鼓勵民眾以實名方式檢舉疑似違規個案。凡成功檢舉者，可獲港幣3000元獎金及感謝狀。過往曾出現部分家庭經濟條件已改善，仍不願搬離公屋，引發社會對公共資源使用公平性的關注。

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5400件檢舉僅25件成立



香港房屋局局長何永賢20日於立法會答覆議員質詢時表示，截至今年3月底，房委會共收到5400件實名舉報案件，其中約900件符合跟進條件，目前已完成600宗調查程序。經過兩輪審核後，最終確認成立案件僅25宗。

針對確認違規的案件，房委會已向相關租戶發出遷出通知，要求搬離公屋單位。

儘管成功查證的比例偏低，但有立法會議員認為，這項制度仍具一定作用，顯示民眾並未濫用檢舉機制，因為後續調查及審核工作均由官方執行，而非由檢舉人自行判定。

資源有限 港府加強追查濫用公屋



除鼓勵檢舉外，港府也持續透過審查與申報制度，強化公屋管理。何永賢提供的資料指出，截至今年3月，現屆政府上任後，透過加強執法與改善申報機制，已收回超過1萬戶涉及濫用或違反租約規定的公屋單位，規模相當可觀。

此外，香港另一個提供公共房屋資源的重要機構為房屋協會。該機構成立於1948年，屬非政府、非營利性質，但具法定地位，長期為低收入家庭提供出租住宅。房協去年也同步推出檢舉方案，截至今年4月底，共接獲64件通報，其中確認違規案件為2宗。