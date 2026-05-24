女房客忘繳房租！房東「超拐彎催租」訊息吸140萬人朝聖

▲房東一句「妳對2月比較短有什麼看法？」讓大批網友秒懂其實是在催房租。（示意圖／AI生成圖）

圖文／CTWANT

美國一名女房客因忘記繳房租，意外收到房東一則「超高情商催租訊息」，讓大批網友笑翻。原本只是普通的租屋日常，沒想到對話被分享到社群平台Threads後迅速爆紅，短短幾天吸引超過140萬次瀏覽，許多人直呼「這房東太會講話了」、「根本像在出閱讀測驗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國女房客忘記繳房租，房東超委婉催租訊息意外在Threads爆紅。（圖／翻攝Threads，meghankcrozier）

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國女子梅根克羅齊爾（Meghan Crozier）3日在Threads分享與房東的對話截圖。她透露，自己的房東住在樓上，而她平時都是以支票支付房租，因此每到新的月份，就得親自把房租拿上樓。

不過，梅根坦言，自己有時忙到失去時間感，常會突然忘記「已經換月份了」，也因此偶爾忘記交房租。她也提到，房東似乎對「直接催租」這件事感到相當尷尬，因此每次提醒時，都會用非常拐彎抹角的方式開場。

梅根（Meghan）在貼文中寫道，「我房東住樓上，而我偶爾會忘記已經是新的月份，所以沒把房租支票拿上去。我覺得他很不舒服直接開口催房租，所以我常收到這種訊息。」

從她公開的截圖可見，房東傳訊寫道：「下午好，梅根。我很好奇妳對2月這個比較短的月份，以及它和一般年份之間關係的看法。」看似像在討論月份長短，但網友一看全秒懂，房東其實是在超委婉提醒：「新的月份到了，房租還沒繳。」

貼文曝光後迅速在Threads掀起熱議，不少網友笑稱，房東根本把催租講成哲學問題。有人留言表示，「我其實有點喜歡這位房東，他是在努力不讓自己顯得太強勢，但又不得不提醒妳已經換月份了。」

還有人開始腦補未來的催租方式，笑稱：「嘿梅根，現在已經4月了，妳覺得這個月會下幾天雨呢？」也有網友玩起英文雙關梗，表示房東其實可以直接說：「嘿梅根，如果妳想走上樓（March-ing upstairs）喝杯茶，我有空。」暗示她順便把3月房租帶上樓。

不過，也有不少人替房東抱不平，認為向成年人開口討本來就該支付的房租，其實是一件很尷尬的事。一名自稱房東的網友就坦言，每次提醒房客繳租時，都會有種低聲下氣的感覺，「好像在拜託別人施捨幾個錢，因為房貸又快到了。」

另有網友則認為，這位房東其實已經算很積極，因為他2日就傳訊提醒；有人則表示，自己通常都會等7到10天後才開始聯絡房客，畢竟現在大家經濟壓力都很大。報導指出，這則貼文之所以引發大量共鳴，也與美國目前沉重的租屋壓力有關。

根據哈佛大學聯合住宅研究中心（Harvard Joint Center for Housing Studies）發布的《2025全國住房狀況報告》（The State of the Nation’s Housing 2025），2023年全美已有2260萬名租客，超過30%的收入都花在住房與水電支出上，創下歷史新高。其中，更有1210萬名租屋族，超過一半收入都投入住房成本，顯示美國租屋壓力仍持續惡化。

延伸閱讀

▸ 社工破門全看傻！台中21歲夫妻雙亡 4月大女嬰餓3天奇蹟活命

▸ 飯後好想睡！別再怪「暈碳」了 醫師親解真相：別污名化碳水

▸ 原始連結