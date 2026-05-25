ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

打炒房逼出租屋潮　Q1六都租賃實登3.4萬筆「年增近2成」

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

▲政府重拳打炒房，住宅市場買氣明顯降溫，但租賃市場卻反而愈發熱絡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

政府重拳打炒房，住宅市場買氣明顯降溫，但租賃市場卻反而愈發熱絡。觀察Q1住宅實登租賃案件成長近2成，專家表示，背後與房市無主要關聯，而是政府政策積極推動包租代管和租金補貼，帶動案件量成長。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信房屋據實登統計，Q1六都主要用途為住家類的租賃筆數合計達3萬4347筆，相較於去年同期的2萬8961筆，增加5386筆，年增19%。

進一步觀察六都表現，以台南市年增28%表現最為亮眼，其次為台北市21%、新北市20%。排行最後一名的高雄市，也有年增9%表現。

▲▼ 近1年六都住家相關租賃實登筆數 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近1年六都住家相關租賃實登筆數。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「Q1住宅租賃實登件數成長，與房市並無直接關聯，推測可能是更多租客善用租金補貼，因此實登件數增加。房市方面，今年以來主要都會區、蛋黃區價量已不再破底，剛需買盤存在，也逐漸出籠。」

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「近年實登揭露的租賃案件筆數明顯變多，主因是房東觀念的改變，由於出租房屋涉及的事務相當繁瑣，愈來愈多房東傾向委託專業房仲、包租代管業者協助管理，而依現行規定，此類案件皆須辦理實價登錄。」

台北市租服公會理事長林政緯表示：「以北市公會為例，會員家數較2年前增長近4成，包租代管產業蓬勃，除了一般物件，內政部推動的社會住宅包租代管計畫也有明顯的挹注。」

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

關鍵字：租屋租房買不如租包租代管中信房屋信義房屋林政緯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山站周邊房價慘回3年前

沒盼到新百貨，卻迎來「便當體驗館」？鳳山車站改建後，原本期待有新百貨進駐，卻變成「台鐵便當體驗館」，在地人苦笑：「結果是大餅。」對照實登，周邊房價已重回3年前。

2小時前

小宅、遠距工作族注意！裝潢水電7細節沒做入住天天補救

疫情後居家生活型態改變，客廳不再只是看電視的空間，餐桌、臥室與主牆面都可能兼具工作、娛樂、收納與智慧家電功能。有網友提醒，裝潢水電若沒有事先規劃，入住後容易遇到 Wi-Fi 訊號差、插座不足、廚房跳電、等熱水太久等問題。裝修前可先檢查全屋網路、主牆插座、廚房迴路、熱水管線與冰箱獨立迴路，避免日後補救更麻煩。

3小時前

首座知識型養生村　亞洲健康智慧園區首創「悅讀循環行動」

在高齡化與健康意識同步升溫的時代，住宅不僅是居住空間，更可成為承載文化、交流與陪伴的生活場域。台灣房屋集團於亞洲健康智慧園區推動台灣第一座養生村的「悅讀循環」行動，特向《天下文化》選購近「三千本不同的新書」，於該園區415個房間全面設置「悅讀循環書籃」。

3小時前

台股再創新高！　營建股跌破「對等關稅」股災低點

台股今（25日）收43644點，再創新高，對比去年4月「對等關稅」股災低點17391點，可謂是超級大暴漲。然而，營建指數今日繼續走跌，甚至跌破去年股災低點。

3小時前

北屯住宅交屋爆1.68億天價行情　神秘夫妻檔1次買4戶神操作

北屯區出現史上最高總價大樓交易，位於14期的「雙橡園2925」甫交屋，就實登一筆中高樓層1.68億元交易，不過細看發現，該戶包含4個戶別，其中更是轉讓給親友、配偶，內行曝看交易明細記載，這戶為4戶變1戶，登記時未拆分。

5小時前

捨年收360萬不要！　房東開2.1億賣「啦啦隊粉絲朝聖地」

全台首支擁有周邊商品實體店面的台鋼啦啦隊Wing Stars，去年5月才在高雄左營開出實體商店「Stars House」，吸引大批粉絲朝聖，甚至曾傳出樓上就是啦啦隊員宿舍。不過這間「啦啦隊經濟」實體化的指標店面，開幕才滿1年，整棟透天開出2億1680萬元出售。

6小時前

「住進市中心」心態再起　抗跌「雙屯」區交易年增破4成

央行祭出第七波金融管制達1年8個月後，台中房市終於出現一絲曙光，統計2026前4月，台中西屯建物買賣移轉年增率高達65.8％、南屯年增率也高達44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區。

7小時前

建商蹲馬步等陽光！　順天總座曝82億兒福A1都更案動工時間

「預售推案量縮是一定的，開發商只能蹲馬步、做準備，等下一縷陽光出現。」順天建設（5525）今（25）日召開股東會， 總經理林丙申表示。而該公司2025年度營收21.31億元，會中承認並通過每股配發現金股利1.2元。

8小時前

家具不只好看還要好玩　2026居家風格走向互動、收納與幽默感

家，不一定要大裝修，才會變得有風格。2026 米蘭設計週落幕後，除了極簡線條、永續材質與工藝細節持續受到關注，一股更貼近日常的居家趨勢也逐漸浮現：家具不只要好看、好收、好坐，還要能配合生活變化，讓小空間也能有一點幽默感與自由度。

8小時前

輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」聚焦福國路首排　企業卡位築資產護城河

當商辦成為競爭力的延伸，區位、交通與產業條件決定了資產價值的上限。北士科正逐步從開發區轉變為新一代科技聚落，「護國大道」首排資產，將是企業佈局未來最核心的選擇。

10小時前

【家屬忍痛拔管】新北毒駕男撞雙載姊妹「1死1重傷」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

四貸同堂來了！　「賭上車貸信貸..

賣房買股！　進場撿便宜時機點曝..

曾逼走赤鬼牛排！公益路「店王」..

小弟一家「獨占老家」稅金大家攤..

長輩狂掃台北老公寓！曝「1坪換..

捨年收360萬不要！　房東開2..

開幕不到1年！UR LIVIN..

全民瘋股！　520房市旺季反陷..

北大特區大樓每坪33萬流標　筆..

房價肉搏戰！仁武新案重回2字頭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山..

裝潢水電7細節沒做入住天天補救

亞洲健康智慧園區首創「悅讀循環..

台股再創新高！　營建股跌破「對..

北屯住宅交屋爆1.68億天價行..

捨年收360萬不要！　房東開2..

「住進市中心」心態再起　抗跌「..

建商蹲馬步等陽光！　順天總座曝..

2026居家風格走向互動、收納..

北士科「護國大道」聚焦福國路首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366