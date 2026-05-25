打炒房逼出租屋潮　Q1六都租賃實登3.4萬筆「年增近2成」

▲政府重拳打炒房，住宅市場買氣明顯降溫，但租賃市場卻反而愈發熱絡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

政府重拳打炒房，住宅市場買氣明顯降溫，但租賃市場卻反而愈發熱絡。觀察Q1住宅實登租賃案件成長近2成，專家表示，背後與房市無主要關聯，而是政府政策積極推動包租代管和租金補貼，帶動案件量成長。

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中信房屋據實登統計，Q1六都主要用途為住家類的租賃筆數合計達3萬4347筆，相較於去年同期的2萬8961筆，增加5386筆，年增19%。

進一步觀察六都表現，以台南市年增28%表現最為亮眼，其次為台北市21%、新北市20%。排行最後一名的高雄市，也有年增9%表現。

▲近1年六都住家相關租賃實登筆數。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「Q1住宅租賃實登件數成長，與房市並無直接關聯，推測可能是更多租客善用租金補貼，因此實登件數增加。房市方面，今年以來主要都會區、蛋黃區價量已不再破底，剛需買盤存在，也逐漸出籠。」

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「近年實登揭露的租賃案件筆數明顯變多，主因是房東觀念的改變，由於出租房屋涉及的事務相當繁瑣，愈來愈多房東傾向委託專業房仲、包租代管業者協助管理，而依現行規定，此類案件皆須辦理實價登錄。」

台北市租服公會理事長林政緯表示：「以北市公會為例，會員家數較2年前增長近4成，包租代管產業蓬勃，除了一般物件，內政部推動的社會住宅包租代管計畫也有明顯的挹注。」

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