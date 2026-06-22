貴州男8年蓋10層「霍爾移動城堡」爆紅　官方出手全拆

▲貴州43歲男子陳天明花近8年、砸約20萬人民幣，把祖厝一路蓋成10層樓高。（圖／翻攝自微博／正觀新聞）



記者董美琪／綜合報導

中國貴州一名男子歷時多年，將祖傳石砌平房一路向上加蓋，打造出高達10層樓、外型宛如霍爾的移動城堡場景般的奇幻建築，一度成為當地爆紅景點。不過，地方政府認定該建物涉及違建與安全疑慮，近日執行強制拆除，短短數小時內便拆去平房以上所有結構。

根據法新社及英媒《衛報》報導，現年43歲的陳天明花費近8年時間、投入約人民幣20萬元（約新台幣92萬6000元），在家族留下的石造平房基礎上持續增建。建築層層向上堆疊，結合樓梯、陽台及各式延伸空間，外觀宛如幻想世界中的巨大機械城堡，吸引不少遊客與媒體朝聖。

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然而，這棟造型特殊的金字塔式建物，長年被官方列為違規建築。地方政府指出，建築使用竹編鷹架作為部分支撐結構，未取得合法建照，也可能存在安全風險，因此多年來持續要求拆除。

▲陳天明花近8年把祖厝一路蓋成10層樓高，外觀被形容像霍爾的移動城堡。（圖／翻攝自微博／正觀新聞）



事件可追溯至2018年，當地政府當時推動開發計畫，徵收包括陳天明在內部分住戶房產，原打算在當地知名梯田與山景區域興建觀光度假村。不過陳天明拒絕搬遷，而在開發案後續停擺後，他則持續將住家向上擴建。

到了2024年8月，官方正式認定其住宅屬違章建築，下令限期拆除平房以上所有增建結構。陳天明對此提出異議，認為行政處分不合法，並陸續向政府及法院提出申訴。

據陳天明描述，今年5月18日，他接獲最後通知，要求於20日上午9時前撤離建物並配合拆除作業，通知中也警告不得妨礙執法。

陳天明表示，5月20日清晨有十餘名執法人員及公安到住處，帶走他與父母，並暫時收走手機。他被帶至政府辦公室期間，住處周邊已有數十人進駐，直到深夜才得以離開。

他指出，官方僅花約3小時，就將平房以上結構全部拆除。他提供給法新社的現場畫面顯示，原先高聳的奇特建築大多已消失，僅剩大量拆除後的建材散落四周。

面對多年心血化為瓦礫，陳天明坦言，「我不覺得可惜，因為已經無能為力。」但他也強調，仍會透過法律途徑爭取權益，希望確認此次強制拆除程序是否涉及違法。