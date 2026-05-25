全民瘋股！　520房市旺季反陷冰原期

圖文／鏡週刊

在AI與半導體熱潮帶動下，台股勢如破竹衝上4萬點，股民財富翻倍、全民瘋股。原本市場期待央行3月微幅鬆綁信用管制後，能帶動房市回溫，沒想到今年520房市檔期依舊冷颼颼，呈現與股市截然不同的冷熱兩樣情。本刊調查發現，520檔期旺季不旺的主因，一方面是股市過熱產生磁吸效應，資金大量轉向追逐高報酬；另一方面則是買方認為房價降幅仍不夠，在「不買房不會死，買股賺更快」氛圍下，房市恐陷入更長時間冷凍期。

「早知道去年把頭期款拿去買這檔，我現在可能少奮鬥好幾年。」「台積電都站上這價位了，現在上車還來得及嗎？」過去同事、好友見面，閒聊多半圍繞去哪看房、怎麼殺價，但最近幾乎所有人的話題都集中在股市，深怕錯過下一波飆漲行情。

「每次去找主管簽核文件，一推門就看到他在看盤。」一名在南港軟體園區工作的上班族笑說，辦公室同事的手機螢幕幾乎都是紅紅綠綠的K線圖，「現在茶水間最熱門的話題，不是房價，而是互相交換股市明牌。」

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與天天火熱的股市相比，已冷了一年半載的房市，至今仍未見復甦跡象。本刊調查，今年央行理監事會決議微解封信用管制措施，將第二戶貸款成數由5成提高至6成，原本外界預期房市有望轉好，但被視為關鍵指標的520檔期卻不見起色，甚至因推案量過低，部分往年會追蹤檔期表現的調研單位，今年也不再發布相關數據。

▲新青安政策將於7月底退場，後續新青安2.0方案尚未明朗，導致首購族觀望。

據住展雜誌統計，今年520檔期北台灣預估推案量僅1610億元，創下4年來新低，不僅年減9.3％，更較2024年高點大幅衰退約4成。住展雜誌發言人陳炳辰苦笑表示：「當時以為看到曙光，沒想到只是不小心按到手電筒。」他指出，股市突破4萬點發生在329檔期後，資金被吸走速度超乎預期，成為壓抑房市買氣的重要原因。

台中市情況更明顯，今年520檔期推案量僅約850億元，創6年新低，相較2024年1630億元高峰幾乎腰斬。

本刊日前走訪大台北多處接待中心，發現520檔期看屋人潮明顯不如往年，部分案場甚至整個下午僅零星來客。一名代銷業者抽著菸苦笑：「以前忙到沒時間吃飯，也沒時間抽菸，現在『老鼠比人多』，害我一天多抽好幾包菸。」

事實上，央行微幅鬆綁後，市場並非完全沒有反應。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，中古屋市場看屋人潮約增加2成，帶動交易量小幅回升約1成；但新屋與預售市場雖曾短暫反彈，看屋人潮增加約1成，後續交易動能卻未能延續。

陳炳辰分析，除了股市太強、資金遭吸走外，房價降幅不如預期，加上央行僅微幅鬆綁、新青安政策後續未明，以及銀行房貸水位仍緊繃，都讓市場持續觀望。

從信義房價指數也可看出端倪，今年第1季全台指數為167.53，雖較上季微增，但較2024年第4季高點已微幅下滑約2個百分點；建物買賣移轉棟數第1季約6萬棟，更創1999年有統計以來第三低量。

此外，財政部統計顯示，2025年適用45％最高稅率的房屋交易件數，較前一年腰斬至約1.2萬件。市場認為，自2024年央行祭出第7波房市信用管制後，房市交易量明顯萎縮，投資風氣也快速降溫。

央行官員也在記者會直言，目前房市呈現「量縮、價盤整」，其中中古屋價格修正相對明顯，未來將持續滾動式檢討政策。



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