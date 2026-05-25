賣房買股！　進場撿便宜時機點曝光

▲位於新北市三重區的預售案「寶石敦岳」，鄰近捷運站，吸引不少購屋族詢問。



圖文／鏡週刊

房市冷、股市熱，不只一般民眾資金轉向股市，就連部分房市投資專家也開始調整資產配置。面對目前市場氛圍，專家認為，短期內房市恐仍偏冷，但若鎖定精華區、品牌建商產品，仍有機會談到不錯價格；至於餘屋量大的重劃區，則建議再等等。

知名房市投資專家「宅男阿北」顏博志透露，自己已陸續出售中南部房產，將部分資金轉進股市。他認為，即使只是投資0050，年化報酬率保守估計4％至5％，表現都優於房地產，未來也會提高股市投資比重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名金融界人士則透露，目前不少建商都在苦撐，「現在市場大家真的就是在等，等真的有小建商撐不住、開始流法拍，央行才可能意識到打太重。」

▲北市預售案「上陽羅斯福」緊鄰捷運景美站，憑藉地段優勢，為520檔期少見的熱銷個案。

房地產業者私下坦言，如今購屋族考量的已不只是價格，而是對未來風險的擔憂。「現在大家怕的不是買貴，而是未來賣不掉、貸不到、租不掉，就算價格再便宜，也未必敢進場。」

不過，在市場信心不足情況下，仍有少數具備品牌、地段與規劃優勢的「三好個案」，維持一定買氣。

例如台北市預售案「上陽羅斯福」，因擁有台北市門牌、鄰近捷運景美站，即便平日下午仍有穩定看屋人潮；新北市三重區預售案「寶石敦岳」，則因鄰近捷運先嗇宮站，在自住與換屋族群中也維持相當高詢問度。

現階段是否適合進場買房？房市專家普遍認為，若鎖定精華地段，由於市場氣氛冷清，建商價格彈性相較過往更高，民眾不妨多比較、多談條件，仍有機會買到不錯價格。

陳炳辰指出，房價大跌機率並不高，尤其精華區因供給有限，價格仍具一定支撐力，但仍要避開餘屋量過大的區域，以降低後續價格修正與轉手風險。

顏博志則直言，若是位於大量交屋中的重劃區或蛋殼區，建議購屋族可以再等等。「有意撿便宜的人，不妨等到明、後年，大量交屋潮與待售屋釋出後，再評估進場時機。」



更多鏡週刊報導

股狂吸金房急凍／資金狂潮進股市 520房市旺季反陷冰原期

股狂吸金房急凍1／房市曙光只是誤按手電筒 銀行曝「以房增貸」追股價現況

股狂吸金房急凍2／台積宅「明燈」熄火 5大科學園區房價僅一處有漲