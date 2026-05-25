台積宅「明燈」熄火　5大科學園區房價僅嘉義有漲

▲過去被視為房市明燈的「台積宅」，近期隨市場轉冷，部分科學園區周邊房價出現修正。



圖文／鏡週刊

過去被視為房市票房保證的「台積宅」，如今也難敵房市寒流。隨著投資風氣降溫、股市吸走大量資金，全台5大科學園區周邊房價明顯降溫，今年第1季僅嘉義園區周邊仍維持漲勢，其餘區域多數盤整甚至下跌。

據住商機構彙整實價登錄資料，今年第1季，全台有半導體龍頭進駐的5大科學園區中，僅嘉義園區周邊行政區房價仍呈現上漲，其餘區域多數盤整，甚至下跌3~7％不等，其中台南園區跌幅更接近8％。

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大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，過去「台積宅」被視為「房市明燈」，吸引大量投資客進場，加上建商積極推案，導致房價快速墊高；但如今市場降溫後，在地買盤追價能力有限，價格自然開始盤整，讓昔日「明燈」逐漸變成「冥燈」。

▲政大金融系教授殷乃平認為，營建成本大漲，導致房市陷入「價難跌、量難增」的僵局。

一名從事房地產廣告行銷多年的業者坦言，最近在替建案擬定銷售策略時，最大的問題竟是「找不到現在買房的理由」。他透露，與建商開會時，大家想破頭都想不出足夠有說服力的理由，「連銷售人員都說服不了自己，要怎麼說服消費者？」

他進一步指出，相較股票一天可能上漲10％，目前房地產即使獲利，扣除稅負後也難以達到同樣報酬，甚至還可能賠錢，加上資金周轉不易，使市場投資氣氛明顯轉弱。「連我都想把房子賣掉，改買股票了。」他無奈地說。

政大金融系教授殷乃平則分析，目前市場資金過剩、超額儲蓄創高，但長期缺乏健康去化管道。過去大量資金集中在房市與股市，如今央行打房使房價漲不動，但營建成本又持續墊高，導致房價也降不下來，購屋族因而陷入觀望。他認為，現階段房市正處於「價格下不去、買氣上不來」的尷尬局面。



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