四貸同堂來了！　「賭上車貸信貸」全民瘋股藏未爆彈

▲不少年輕人將原本準備買房的頭期款轉進股市，甚至出現「貸房入股」的高槓桿操作。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

股市衝上4萬點，全台掀起瘋股潮，不少年輕人將原本準備買房的頭期款轉進股市，甚至出現「貸房入股」的高槓桿操作。房市趨勢專家李同榮示警，當前最值得警惕的已不只是股市過熱，而是全民瘋開槓桿，市場正從過去的「兩貸同堂」，一路演變成「四貸同堂」。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

李同榮指出，過去常見的「兩貸同堂」，是指民眾一邊背負房貸，一邊利用房屋增貸資金投入股市。如今市場已逐漸進入「三貸同堂」階段，除了原有房貸外，再透過房屋增貸或理財型房貸取得資金投入股市，甚至利用股票融資、股票質押或槓桿型ETF擴大部位，形成「房貸、增貸、融資」層層加碼的槓桿模式。

更值得關注的是，「三貸同堂」已開始升級為「四貸同堂」。

李同榮表示，部分投資人除房貸、房屋增貸與股票融資外，還同步背負信貸、車貸，甚至利用信用卡分期與循環額度投入市場。換言之，不少人已不是使用可支配所得投資，而是透支未來現金流進行高槓桿操作。

▲從兩貸同堂到四貸同堂的資本分析。（圖／《吉家網》提供）

他認為，當市場開始普遍出現借信貸買ETF、借車貸補融資、刷信用卡投資股票等「四貸同堂」現象時，代表市場已從投資熱潮逐步邁向資產價格膨脹階段。若在高點進場後遭遇市場修正，不僅獲利回吐，甚至可能面臨融資追繳與斷頭風險。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，房地產屬於長期資產配置，與股市短線波動特性不同，房貸、信貸與股票融資本質上全部都是負債，投資人應評估自身現金流是否足以支應利息與還款壓力。

尤其股市處於高檔震盪階段，資產配置更應重視風險控管，而非一味追求槓桿放大報酬，以免最後不僅沒賺到資本利得，連原本的第一桶金成家夢也跟著賠進去。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開