建商蹲馬步等陽光！　順天總座曝82億兒福A1都更案動工時間

▲順天建設召開股東會，董事長柯興樹（左）出席，會中通過每股配發現金股利1.2元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「預售推案量縮是一定的，開發商只能蹲馬步、做準備，等下一縷陽光出現。」順天建設（5525）今（25）日召開股東會， 總經理林丙申表示。而該公司2025年度營收21.31億元，年減23.5%，EPS（每股純益）來到1.4元，會中承認並通過每股配發現金股利1.2元。

順天建設2025年營業收入21.31億元，年減23.5%、營業毛利7.9億元，合併每股盈餘為1.4元，合計發放股利1.2元，2026有望完工入帳的個案有單元三「ONE 33」、太平「順天緮華」，法人估跨年度入帳營收有望達65億元。

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該公司在售案包含13期重劃區、銷售6成的南屯「Mr.L」、已售2成的「NEVERLAND夢。島」，合併總銷80億元，即將進場的北屯區「ROAM」案，預計總銷36億元。北市則有信義區兒福A1都更案，總銷82億元，目前正在行政程序中，有望取得建照今年度動工。

▲順天建設總經理林丙申認為，房市景氣與政策高度聯動，固定剛需仍在，不過資金不在房市。（圖／記者陳筱惠攝）

順天建設總經理林丙申會後指出：「目前房市景氣與政策高度聯動，固定剛需仍在，不過資金不在房市，但經濟持續擴張期，中古市場賣方惜售心態濃烈，預售市場受限營建成本仍高，現在只有中大型建商，在地點佳、產品具競爭力的新案才會受到剛需青睞。」

林丙申認為：「2026年預售推案量縮是一定的，至於成交就是個案表現。」面對不同土地的配置，林丙申說：「未來在黃金地段的土地推案策略，各開發商為總價考量，將以縮小坪數因應，也是不爭的事實。」

▲順天建設2026年營收預估將翻倍增加。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）