▲家具不只好看還要好玩，2026居家風格走向互動、收納與幽默感 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

家，不一定要大裝修，才會變得有風格。2026 米蘭設計週落幕後，除了極簡線條、永續材質與工藝細節持續受到關注，一股更貼近日常的居家趨勢也逐漸浮現：家具不只要好看、好收、好坐，還要能配合生活變化，讓小空間也能有一點幽默感與自由度。

對許多人來說，理想中的家是乾淨、舒服、有設計感；但現實往往是坪數不大、收納不足，租屋不能亂釘牆，客廳同時是餐廳、辦公室，也是晚上追劇的放鬆角落。於是，家具不再只是「買來擺著」，而是必須更聰明：能移動、能摺疊、能變形，最好還能讓家看起來不那麼無聊。

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這也是近年居家設計中「玩味機能」受到關注的原因。它不是把家具做得可愛而已，而是在實用功能裡加入一點巧思，例如會搖晃的長凳、能切換照明角度的落地燈、可展開成床的單人沙發床，或是像婚禮蛋糕般層層堆疊的推車。這類設計讓家具不再只是靜態物件，而是能跟著人的生活節奏一起變動。

▲小宅空間有限，餐桌白天是工作桌、晚上變餐桌，客廳也要兼具待客與收納功能，一個空間擁有多種用法，成為現代居家的最大痛點 。（圖／品牌提供）

小宅最大痛點：一個空間要有很多種用法

現在許多人的家，早已不是單一功能空間。餐桌可能白天拿來工作，晚上變成吃飯區；客廳既要能招待朋友，也要能收納雜物；小房間可能同時是臥室、書房和更衣間。

因此，多功能家具成為小宅與租屋族的剛需。像是單人沙發床可從座椅變躺椅，再展開成床；折疊椅不用時可以收起掛放；邊桌則能折疊、移動，隨時配合不同情境使用。這些設計不只是為了「省空間」，更是在有限坪數裡，替生活保留更多彈性。

真正聰明的家具，不是佔據空間，而是讓空間多一種可能。

租屋族不能裝修 就靠單品改變家的表情

租屋族最懂那種無奈：牆不能亂漆、燈不能亂換、格局更不可能重改。想讓家有風格，通常只能從家具和家飾下手。

這也是為什麼近年「一件單品改變空間氣氛」越來越重要。像亮藍色餐椅、紅色細節、粉色玻璃門櫃，或外型像蛋糕的推車，都不需要大施工，卻能讓空間多一個視覺焦點。比起整套一致的家具，現在更流行用一件有個性的物件，替家裡製造記憶點。

北歐簡約也不再只是白牆、木色、灰沙發。新的簡約感開始加入色彩、幽默與互動性，讓家看起來乾淨，但不冷淡；有設計感，但不難親近。

收納不是藏起來而已 而是讓東西被漂亮地安放

過去談收納，重點常是「把東西藏起來」。但對小宅來說，完全隱藏並不容易，於是新的收納邏輯開始轉向：與其全部藏住，不如讓它們被漂亮地安放。

例如推車可以放日常用品、杯盤、植栽或甜點，隨著需求在客廳、餐廳、臥室之間移動；玻璃門櫃在保留通透感的同時，也能減少灰塵進入；有造型的床邊桌，則把收納功能藏在趣味外型裡。這類家具解決的不只是物品問題，也是在幫空間整理出生活秩序。

說白一點，收納不只要「收得下」，還要「看起來不像剛打完仗」。

▲▼每天回家，大家要的不是冰冷樣品屋，而是能切換工作、閱讀與放鬆模式的舒適空間，也讓「互動型家具」成為居家設計新亮點 。（圖／品牌提供）

家具開始有互動感 讓日常多一點情緒價值

每天回到家，很多人要的不是一個樣品屋，而是一個能讓自己放鬆下來的地方。這也是「互動型家具」變得迷人的原因。

坐下後會輕輕搖動的長凳，讓座椅多了一點玩心；可旋轉切換上照、閱讀與聚光模式的落地燈，讓同一盞燈能因應工作、閱讀和放鬆；以空氣作為支撐概念的充氣休閒椅，則重新挑戰家具對重量、體積與材質的想像。新聞稿中也提到，相關系列透過搖擺、旋轉、充氣等方式，讓家具成為能與人互動的生活夥伴。

這些設計的重點不是炫技，而是讓人感覺：家裡的東西不只是工具，也可以陪你過日子。

手作感回歸 讓家不要太像展示間

另一個值得注意的趨勢，是手作材質重新回到居家空間。編織木面、實心松木、樺木膠合板、手工吹製玻璃，這些帶有紋理與細節的材質，讓家具不再只有量產的整齊感，也多了一點溫度。

像手工吹製玻璃花瓶，每件作品都因高溫塑形留下自然差異；編織木面櫃門則讓收納櫃本身成為視覺亮點。這些「不完全一樣」的細節，反而讓家更像有人生活其中，而不是一間永遠不能弄亂的樣品屋。

▲▼手作感回歸！靈感來自傳統木工工作椅的不規則造型鏡子，掛上牆就像一件藝術裝置，為居家、咖啡館或餐廳空間注入溫度與趣味 。（圖／品牌提供）

居家佈置新趨勢：實用，但不要無聊

從 2026 米蘭設計週延伸出的居家觀察可以發現，未來家具不只比誰更極簡，也不只是比誰更會收納，而是開始回到一個更貼近人的問題：這件家具能不能讓生活變得更輕鬆、更自由，也更有一點自己的樣子？

對小宅族來說，是讓同一個空間多幾種用法；對租屋族來說，是不用大改造也能擁有風格；對每天被雜物追著跑的人來說，是讓收納變得比較不痛苦；對想要生活感的人來說，是讓家裡有一點幽默、有一點色彩，也有一點不完美的漂亮。

如果說過去的極簡，是把多餘的東西拿掉；那麼 2026 的居家美學，則是在簡約之中放回一點玩心。如果想要輕鬆上手這股趨勢，或許可以從 IKEA PS 2026 系列開始嘗試，透過一件有趣又實用的單品，替家裡加上一點不費力的設計感。