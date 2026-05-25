ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

家具不只好看還要好玩　2026居家風格走向互動、收納與幽默感

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲家具不只好看還要好玩，2026居家風格走向互動、收納與幽默感 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

家，不一定要大裝修，才會變得有風格。2026 米蘭設計週落幕後，除了極簡線條、永續材質與工藝細節持續受到關注，一股更貼近日常的居家趨勢也逐漸浮現：家具不只要好看、好收、好坐，還要能配合生活變化，讓小空間也能有一點幽默感與自由度。

對許多人來說，理想中的家是乾淨、舒服、有設計感；但現實往往是坪數不大、收納不足，租屋不能亂釘牆，客廳同時是餐廳、辦公室，也是晚上追劇的放鬆角落。於是，家具不再只是「買來擺著」，而是必須更聰明：能移動、能摺疊、能變形，最好還能讓家看起來不那麼無聊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這也是近年居家設計中「玩味機能」受到關注的原因。它不是把家具做得可愛而已，而是在實用功能裡加入一點巧思，例如會搖晃的長凳、能切換照明角度的落地燈、可展開成床的單人沙發床，或是像婚禮蛋糕般層層堆疊的推車。這類設計讓家具不再只是靜態物件，而是能跟著人的生活節奏一起變動。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲小宅空間有限，餐桌白天是工作桌、晚上變餐桌，客廳也要兼具待客與收納功能，一個空間擁有多種用法，成為現代居家的最大痛點 。（圖／品牌提供）

小宅最大痛點：一個空間要有很多種用法

現在許多人的家，早已不是單一功能空間。餐桌可能白天拿來工作，晚上變成吃飯區；客廳既要能招待朋友，也要能收納雜物；小房間可能同時是臥室、書房和更衣間。

因此，多功能家具成為小宅與租屋族的剛需。像是單人沙發床可從座椅變躺椅，再展開成床；折疊椅不用時可以收起掛放；邊桌則能折疊、移動，隨時配合不同情境使用。這些設計不只是為了「省空間」，更是在有限坪數裡，替生活保留更多彈性。

真正聰明的家具，不是佔據空間，而是讓空間多一種可能。

租屋族不能裝修　就靠單品改變家的表情

租屋族最懂那種無奈：牆不能亂漆、燈不能亂換、格局更不可能重改。想讓家有風格，通常只能從家具和家飾下手。

這也是為什麼近年「一件單品改變空間氣氛」越來越重要。像亮藍色餐椅、紅色細節、粉色玻璃門櫃，或外型像蛋糕的推車，都不需要大施工，卻能讓空間多一個視覺焦點。比起整套一致的家具，現在更流行用一件有個性的物件，替家裡製造記憶點。

北歐簡約也不再只是白牆、木色、灰沙發。新的簡約感開始加入色彩、幽默與互動性，讓家看起來乾淨，但不冷淡；有設計感，但不難親近。

收納不是藏起來而已　而是讓東西被漂亮地安放

過去談收納，重點常是「把東西藏起來」。但對小宅來說，完全隱藏並不容易，於是新的收納邏輯開始轉向：與其全部藏住，不如讓它們被漂亮地安放。

例如推車可以放日常用品、杯盤、植栽或甜點，隨著需求在客廳、餐廳、臥室之間移動；玻璃門櫃在保留通透感的同時，也能減少灰塵進入；有造型的床邊桌，則把收納功能藏在趣味外型裡。這類家具解決的不只是物品問題，也是在幫空間整理出生活秩序。

說白一點，收納不只要「收得下」，還要「看起來不像剛打完仗」。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼每天回家，大家要的不是冰冷樣品屋，而是能切換工作、閱讀與放鬆模式的舒適空間，也讓「互動型家具」成為居家設計新亮點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

家具開始有互動感　讓日常多一點情緒價值

每天回到家，很多人要的不是一個樣品屋，而是一個能讓自己放鬆下來的地方。這也是「互動型家具」變得迷人的原因。

坐下後會輕輕搖動的長凳，讓座椅多了一點玩心；可旋轉切換上照、閱讀與聚光模式的落地燈，讓同一盞燈能因應工作、閱讀和放鬆；以空氣作為支撐概念的充氣休閒椅，則重新挑戰家具對重量、體積與材質的想像。新聞稿中也提到，相關系列透過搖擺、旋轉、充氣等方式，讓家具成為能與人互動的生活夥伴。

這些設計的重點不是炫技，而是讓人感覺：家裡的東西不只是工具，也可以陪你過日子。

手作感回歸　讓家不要太像展示間

另一個值得注意的趨勢，是手作材質重新回到居家空間。編織木面、實心松木、樺木膠合板、手工吹製玻璃，這些帶有紋理與細節的材質，讓家具不再只有量產的整齊感，也多了一點溫度。

像手工吹製玻璃花瓶，每件作品都因高溫塑形留下自然差異；編織木面櫃門則讓收納櫃本身成為視覺亮點。這些「不完全一樣」的細節，反而讓家更像有人生活其中，而不是一間永遠不能弄亂的樣品屋。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼手作感回歸！靈感來自傳統木工工作椅的不規則造型鏡子，掛上牆就像一件藝術裝置，為居家、咖啡館或餐廳空間注入溫度與趣味 。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

居家佈置新趨勢：實用，但不要無聊

從 2026 米蘭設計週延伸出的居家觀察可以發現，未來家具不只比誰更極簡，也不只是比誰更會收納，而是開始回到一個更貼近人的問題：這件家具能不能讓生活變得更輕鬆、更自由，也更有一點自己的樣子？

對小宅族來說，是讓同一個空間多幾種用法；對租屋族來說，是不用大改造也能擁有風格；對每天被雜物追著跑的人來說，是讓收納變得比較不痛苦；對想要生活感的人來說，是讓家裡有一點幽默、有一點色彩，也有一點不完美的漂亮。

如果說過去的極簡，是把多餘的東西拿掉；那麼 2026 的居家美學，則是在簡約之中放回一點玩心。如果想要輕鬆上手這股趨勢，或許可以從 IKEA PS 2026 系列開始嘗試，透過一件有趣又實用的單品，替家裡加上一點不費力的設計感。

關鍵字：2026米蘭設計週居家風格居家設計家具設計北歐風北歐簡約玩味機能Playful Functionality小宅設計租屋佈置小坪數設計多功能家具折疊家具充氣椅蛋糕推車手工玻璃手作家具室內設計家飾趨勢2026居家趨勢IKEA PS 2026IKEA生活風格居家佈置

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山站周邊房價慘回3年前

沒盼到新百貨，卻迎來「便當體驗館」？鳳山車站改建後，原本期待有新百貨進駐，卻變成「台鐵便當體驗館」，在地人苦笑：「結果是大餅。」對照實登，周邊房價已重回3年前。

2小時前

小宅、遠距工作族注意！裝潢水電7細節沒做入住天天補救

疫情後居家生活型態改變，客廳不再只是看電視的空間，餐桌、臥室與主牆面都可能兼具工作、娛樂、收納與智慧家電功能。有網友提醒，裝潢水電若沒有事先規劃，入住後容易遇到 Wi-Fi 訊號差、插座不足、廚房跳電、等熱水太久等問題。裝修前可先檢查全屋網路、主牆插座、廚房迴路、熱水管線與冰箱獨立迴路，避免日後補救更麻煩。

3小時前

首座知識型養生村　亞洲健康智慧園區首創「悅讀循環行動」

在高齡化與健康意識同步升溫的時代，住宅不僅是居住空間，更可成為承載文化、交流與陪伴的生活場域。台灣房屋集團於亞洲健康智慧園區推動台灣第一座養生村的「悅讀循環」行動，特向《天下文化》選購近「三千本不同的新書」，於該園區415個房間全面設置「悅讀循環書籃」。

3小時前

台股再創新高！　營建股跌破「對等關稅」股災低點

台股今（25日）收43644點，再創新高，對比去年4月「對等關稅」股災低點17391點，可謂是超級大暴漲。然而，營建指數今日繼續走跌，甚至跌破去年股災低點。

3小時前

北屯住宅交屋爆1.68億天價行情　神秘夫妻檔1次買4戶神操作

北屯區出現史上最高總價大樓交易，位於14期的「雙橡園2925」甫交屋，就實登一筆中高樓層1.68億元交易，不過細看發現，該戶包含4個戶別，其中更是轉讓給親友、配偶，內行曝看交易明細記載，這戶為4戶變1戶，登記時未拆分。

5小時前

捨年收360萬不要！　房東開2.1億賣「啦啦隊粉絲朝聖地」

全台首支擁有周邊商品實體店面的台鋼啦啦隊Wing Stars，去年5月才在高雄左營開出實體商店「Stars House」，吸引大批粉絲朝聖，甚至曾傳出樓上就是啦啦隊員宿舍。不過這間「啦啦隊經濟」實體化的指標店面，開幕才滿1年，整棟透天開出2億1680萬元出售。

6小時前

「住進市中心」心態再起　抗跌「雙屯」區交易年增破4成

央行祭出第七波金融管制達1年8個月後，台中房市終於出現一絲曙光，統計2026前4月，台中西屯建物買賣移轉年增率高達65.8％、南屯年增率也高達44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區。

7小時前

建商蹲馬步等陽光！　順天總座曝82億兒福A1都更案動工時間

「預售推案量縮是一定的，開發商只能蹲馬步、做準備，等下一縷陽光出現。」順天建設（5525）今（25）日召開股東會， 總經理林丙申表示。而該公司2025年度營收21.31億元，會中承認並通過每股配發現金股利1.2元。

8小時前

家具不只好看還要好玩　2026居家風格走向互動、收納與幽默感

家，不一定要大裝修，才會變得有風格。2026 米蘭設計週落幕後，除了極簡線條、永續材質與工藝細節持續受到關注，一股更貼近日常的居家趨勢也逐漸浮現：家具不只要好看、好收、好坐，還要能配合生活變化，讓小空間也能有一點幽默感與自由度。

8小時前

輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」聚焦福國路首排　企業卡位築資產護城河

當商辦成為競爭力的延伸，區位、交通與產業條件決定了資產價值的上限。北士科正逐步從開發區轉變為新一代科技聚落，「護國大道」首排資產，將是企業佈局未來最核心的選擇。

10小時前

【這招要學起來】跟老婆報備去公園 結果帶兒子去看正妹啦啦隊XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

四貸同堂來了！　「賭上車貸信貸..

賣房買股！　進場撿便宜時機點曝..

曾逼走赤鬼牛排！公益路「店王」..

小弟一家「獨占老家」稅金大家攤..

長輩狂掃台北老公寓！曝「1坪換..

捨年收360萬不要！　房東開2..

開幕不到1年！UR LIVIN..

全民瘋股！　520房市旺季反陷..

北大特區大樓每坪33萬流標　筆..

房價肉搏戰！仁武新案重回2字頭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山..

裝潢水電7細節沒做入住天天補救

亞洲健康智慧園區首創「悅讀循環..

台股再創新高！　營建股跌破「對..

北屯住宅交屋爆1.68億天價行..

捨年收360萬不要！　房東開2..

「住進市中心」心態再起　抗跌「..

建商蹲馬步等陽光！　順天總座曝..

2026居家風格走向互動、收納..

北士科「護國大道」聚焦福國路首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366