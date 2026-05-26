台股40K億級資產族群創新高　大陸建設「衡昀」掀起東區核心搶藏潮

【 企劃特輯】

半導體與AI浪潮推升資產價格，台股過去一年自20K一路飆漲過40K，也讓台灣高資產族群數量急速膨脹。根據最新統計，截至2026年3月，台灣淨資產逾新台幣1億元的高資產客已達2.3萬人，一年增加9千5百多人，年增率超過70%。股市榮景引發居高思危的資產配置潮，資金正快速湧向台北市蛋黃區稀有預售案。

今年大安區幾個在房市中醞釀已久、備受市場期待的「點」也終於在千呼萬喚中登場，時機對上台股新高，吸引高資產圈關注。其中，SOGO忠孝館後方的瑠公公園第一排，位在賦樂旅居設計酒店旁的珍稀基地，就由大陸建設推出預售新案「衡昀」，僅46席38~59坪的都會精品寓所，攜手光之大師美名的丹麥建築團隊Henning Larsen Architects，將國際層峰的生活質感實體化。

▲3D建築模擬示意圖。

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大陸建設近年在台北市中心逐步建立「國際精品裝修寓邸」路線，例如邀請愛馬仕御用團隊法國RDAI所打造南京松江地標「琢豐」，以及由全球寶格麗酒店御用建築團隊義大利ACPV南京光復軸線上所設計的「鐫萃」，皆瞄準全球高資產客越來越看重的地段價值、品牌與建築生活美學等長期保值需求。除了保值效益之外，精品住宅在北市蛋黃區近年的租賃市場表現同樣亮眼，「鐫萃」目前單坪月租行情更達到4,500至5,000元，投報亮眼。在全球資金尋求避險與收益並重下，台北核心區的精品住宅正逐步成為高資產族群資產配置的重要一環。

▲忠孝東路實景拍攝（合成模擬圖）。

今年大陸建設的推案版圖更進一步打進頻頻刷新高單價行情的東區忠孝SOGO生活圈，所推出的指標預售案「衡昀」，以北歐極光語彙融入東區街廓，從地段價值到建築內外美學，在忠孝復興百貨聚落打造國際收藏級標的。在這個資產價格高波動的時代，真正抗跌的是無法複製的國際級地段與產品力，大陸建設「衡昀」的已購客中不乏為挪出部分股市獲利，藉預售機會搶藏東區稀有地段的買家，儼然成為高端族群在通膨大趨勢下為自己打造的資產配置護城河。