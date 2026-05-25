「住進市中心」心態再起　抗跌「雙屯」區交易年增破4成

▲西屯區交易年增率高達65.8％，其次是南屯區年增率也高達44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行祭出第七波金融管制達1年8個月後，台中房市終於出現一絲曙光，統計2026前4月，台中西屯建物買賣移轉年增率高達65.8％、南屯年增率也高達44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區。專家也認為，近期購屋族出現「住近市中心，不如住進市中心」的心態。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據資料顯示，台中市建物買賣移轉1至4月為1萬1721戶，較去年同期減少2028戶，年減14.8％；但西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，其次是南屯區年增率也高達44%，雙雙成為台中最受矚目的抗跌熱區。

另外過去的熱區北屯區買賣轉移為1974戶，佔全市的16.8%，但較去年少355戶，年減15.2％，太平區與北區雖在五大交易熱區，但卻分別年減24.6%及37%。

鄉林不動產研究室指出，數據可看出不只是某幾個行政區交易量增加，過去台中房市多集中在七期新市政中心、百貨商圈與生活機能，如今隨著中科台積電1.4奈米先進製程建廠進度加快，科技產業人口將成為支撐房市主力，就會出現「總量降溫、核心區逆勢集中」的現象，可見台中城市發展結構正在改變。

鄉林集團董事長賴正鎰也指出：「過去台中房市靠人口紅利與市地重劃，未來則更看重產業含金量與就業所得結構。高科技人口對住宅需求不只是有房可買，而是要通勤效率、生活品質、學區、商圈、綠地、文化設施等住宅本身及生活機能，重資產保值性。」

他也點名：「西屯、水湳、七期與南屯交界帶，像是沿中彰快速道路74線快速道路、鄰近捷運綠線與烏日高鐵的13期重劃區，單元四，單元五，水湳及14期重劃區等具未來發展性，將來應是台中較具有抗跌性的房市核心。」

代銷業者廖泰濠也認為：「近期購屋族不論是手上股市獲利或因預售市場讓利等因素，都出現『住近市中心不如住進市中心』的心態，在挑選預售屋上，往三屯區密集看房的跡象相當明確，回顧每一次股市、經濟大漲後，房市蛋黃區的溢價都出現67%~450%的漲幅，現在購屋族考慮的是未來可能面對的更高成本問題。」

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開