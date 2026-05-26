名音樂家最後一次直播後輕生　土城新屋四拍降至1152萬

記者項瀚／台北報導

知名楊姓鋼琴師約2年前輕生，媒體報導「理由包括母親用他的名義貸款1000萬元買房，要他承擔房貸，導致每天只能去跑白牌計程車。」然而，楊男的房子遭到法拍，一至三拍皆流標，四拍底價降到1152萬元。

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▲知名楊姓鋼琴師約2年前輕生，其位於土城的房產淪為法拍。（圖／記者項瀚攝）

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29歲楊姓知名鋼琴師，2024年在臉書社團「爆料公社二社」發文，以「最後一次直播」為題，他在屋內彈奏曲目，直播結束後傳出他從土城住處墜樓，上社會新聞。

據媒體報導，壓垮楊男輕生的最後一根稻草，是母親用他的名義貸款1000萬元買房子，要他承擔房貸，導致每天為了房貸，只能去跑白牌計程車。

土城住處為莊園路上的某社區大樓，屋齡僅1年，但2026年流入法拍市場，15樓戶含車權狀38.6坪，一拍2250萬元流標、二拍1800萬元流標、三拍1440萬元流標，四拍降到1152萬元，將在5月27日執行。

該物件拍賣原因為拍賣抵押物，永豐銀行抵押債權1298萬元。謄本顯示，屋主為楊姓自然人，在2025年4月塗銷信託登記。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「楊男將不動產信託予相對人彭女，但彭女未能償還楊的債務，因此房屋淪為法拍，另外目前房屋的所有權人楊姓自然人，應即為去世的楊男。」

黃瑋諭指出：「謄本顯示，該物件其他登記事項中出現遺產管理人，也就是當持有房產的人過世且無繼承人、繼承人下落不明，或所有繼承人都拋棄繼承時，遺產無法直接過戶或處分，透過聲請法院選任遺產管理人來協助清算債務、繳納遺產稅並管理房產。」

▲知名鋼琴師土城新屋淪法拍分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

經查實價登錄，該戶在2020年預售時以1353萬元交易，含1車權狀38.6坪，換算單價44萬元。該筆交易備註「民國111年12月20日原價轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件」，因此楊男應該是在2022年以換約形式入手。

東森房屋研究中心經理葉沛堯推測：「該物件繼承人未償還債務、流入法拍，可能是其真無房貸的清償能力，或有時發生了這種憾事，親人的心態已經十分崩潰，不願再去碰這間房子，順勢讓其拍賣。」

葉沛堯指出：「若先不可慮這幾年償還的房貸，以最高限額抵押權1298萬元計算，該物件貸款金額約為1081萬元，而四拍底價1152萬元若順利脫標，債務仍能夠沖銷。」

葉沛堯指出：「雖然該物件有特殊情況，但底價1152萬元屬實便宜，比2020年預售成交價1353萬元便宜許多，且換算單價已降到35萬元，已是區域行情近半價，推測四拍有可能溢價拍出。」

▲該區房價已達到7字頭的水準。（圖／記者項瀚攝）

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