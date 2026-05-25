捨年收360萬不要！　房東開2.1億賣「啦啦隊粉絲朝聖地」





▲全台首支擁有周邊商品實體店面的台鋼啦啦隊Wing Stars，去年5月才在高雄左營開出實體商店「Stars House」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台首支擁有周邊商品實體店面的台鋼啦啦隊Wing Stars，去年5月才在高雄左營開出實體商店「Stars House」，吸引大批粉絲朝聖，甚至曾傳出樓上就是啦啦隊員宿舍。不過這間「啦啦隊經濟」實體化的指標店面，開幕才滿1年，整棟透天開出2億1680萬元出售。

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「Stars House」位於左營區崇德路，為Wing Stars官方實體周邊商店，是全台灣第一支擁有獨立實體商品專賣店的職棒啦啦隊。去年5月正式開幕時，由24位成員輪番擔任一日店長，吸引粉絲大排長龍搶購，店內販售Wing Stars官方周邊商品，也會不定期舉辦粉絲見面會，成為全台啦啦隊迷朝聖據點。

▲該物件目前由台鋼整棟承租，租約一次簽訂10年，樓上並非外界傳言的啦啦隊員宿舍。（圖／記者張雅雲攝）

開幕才1年，該棟透天低調出售，根據銷售資料顯示，該棟屋齡12年，地坪77.5 坪、建坪273.57坪，開價2億1680 萬元，據查屋主為自然人，2017年入手，當時成交價1億2000萬元，等於屋主持有9年加價9680萬元出售。

根據租賃實登顯示，該店租期至2034年10月15日，採階梯式調漲，月租金30萬元，最後2年調漲至35萬元。換算投報率約1.6~1.9%。

▲該店距離近期受矚目的國立陽明交通大學也不遠，生活機能與區域話題兼具。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的台慶不動產高雄幸福美術加盟店副店長陳柏瑋表示，該物件目前由台鋼整棟承租，租約一次簽訂10年，樓上並非外界傳言的Wing Stars啦啦隊宿舍，而是訓練、練舞及活動排練空間等。

陳柏瑋指出，該店位於北高雄成熟生活圈，周邊有捷運紅線、高鐵左營站、國道10號及巨蛋商圈，交通與商業機能完整，且距離近期受矚目的國立陽明交通大學也不遠，生活機能與區域話題兼具。

▲「Stars House」出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

陳柏瑋說：「最大特色在於具備長期租約、知名品牌承租與穩定租金收入。」加上「Stars House」是全台首間啦啦隊實體周邊商店，本身就帶有話題性與辨識度。雖然目前商用不動產市場受利率與資金成本影響，買方評估期拉長，但這類有穩定租客、具媒體聲量的店面，仍會吸引長期置產族關注。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，左營區一般透天依屋齡、地坪及路段條件不同，成交總價多落在2000~3000萬元，若屬電梯別墅型或地坪較大的產品，總價可能來到4000萬、5000萬元以上。若以土地價值來看，主要道路第一排透天土地單價多已站上每坪百萬元，若以透天地坪換算地價，崇德路周邊成交行情約每坪120~130萬元。

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