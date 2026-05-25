北屯住宅交屋爆1.68億天價行情　神秘夫妻檔1次買4戶神操作

▲「雙橡園2925」甫交屋，就出現一筆實登中高樓層1.68億元交易，但細看發現該戶包含4個戶別。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區出現史上最高總價大樓交易，位於14期的「雙橡園2925」甫交屋，就實登一筆中高樓層1.68億元交易，不過細看發現，該戶包含4個戶別，其中更是轉讓給親友、配偶，內行曝看交易明細記載，這戶為4戶變1戶，登記時未拆分。

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北屯區出現史上最高總價大樓交易，位於14期的「雙橡園2925」甫交屋，就實登一筆中高樓層1.68億元交易，與過去合併戶交易不同，該筆交易備註中標示「1.登記人與簽約人不同總價不變。2.112.8.24換約，金額4575萬元。3. 111.8.22配偶換約，登記人與簽約人不同。4. 111.8.22配偶換約，登記人與簽約人不同。」

實際查詢，該筆交易應為4戶面積1戶門牌，由北、中兩地自然人取得，總坪數319.16坪，含77.81坪車位，實際拆算下來單價落在59.6萬元，與當時預售行情差不多，不過，這類交易通常仍會以戶別分開交易，合併揭露的案例相當罕見。

對此，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示：「該筆交易的其中3戶，曾經過換約，因此只須於交屋辦理買賣移轉登記時註記換約價金即可，不需於實價登錄個別重新登錄，中高總價的品牌建商，常有許多口袋深厚的粉絲客，購入合併戶，不過，這樣的交易模式，在2023年7月，《平均地權條例》修正案上路後，除特殊情況、夫妻間換約，原則上已禁止，因此，這樣的交易模式未來將會式微。」





▲實際查詢，該筆交易應為4戶門牌，由北、中兩地自然人取得 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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