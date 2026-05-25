台股再創新高！　營建股跌破「對等關稅」股災低點

▲台股今（25日）收43644點，再創新高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台股今（25日）收43644點，再創新高，對比去年4月「對等關稅」股災低點17391點，可謂是超級大暴漲。然而，營建指數今日繼續走跌，甚至跌破去年股災低點。

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美國總統川普去年宣布對多國課徵「對等關稅」，重挫股市，台股最低收在去年4月9日的17391點，但之後一路上攻，在今（25日）收43644點，再度創下歷史新高。

然而，台股強勢創新高，營建指數卻反而跌破去年關稅股災低點，今日營建指數下跌1.27%，收在444點，跌破去年4月9日的446點。

法人表示：「現在全部的資金都壓到AI相關股票，不光營建，很多傳產的股票都往下走，資金效益非常明顯，只要AI持續暢旺，賣傳產轉AI股的格局難以改變。」

此外，法人表示：「房市過去2~3年漲太多，在營建股基本面沒有特別好的情況下，就算未來AI類股修正，資金也未必會轉向營建股。」

▲在營建股基本面沒有特別好的情況下，就算未來AI類股修正，資金也未必會轉向營建股。（示意圖／記者湯興漢攝）

分析師丁彥鈞：「現在不少偏好營建類股、看好營建個股長線走勢的投資人，深知資金熱潮在AI，也紛紛換股到AI相關個股，因為好賺，等賺了一票之後再轉回營建股也不遲。」

丁彥鈞表示：「部分營建類股股價跌深，出現了相當高的殖利率，但即便如此，股價還是弱勢，除了沒有資金人氣外，市場對於這些個股多久之後順利填息，也抱有遲疑。」

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